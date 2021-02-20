Адвокатесса экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова говорит, что бывший чиновник не признает вину в легализации преступных доходов.

Мадина Ниязова настаивает, что Матраимов сотрудничал со следствием — ранее он дал показания против сотрудников таможни и признал вину в коррупции — а значит нет необходимости держать его под стражей.

Меру пресечения Матраимову по делу о легализации преступных доходов должны принять сегодня. В ожидании решения суда к зданию пришли сторонники экс-чиновника во главе с бывшей журналисткой Эльнурой Алкановой, которая является сторонницей влиятельного клана Матраимовых.

Райымбек Матраимов — бывший замглавы кыргызской таможни и фигурант самого громкого коррупционного скандала в истории Кыргызстана. Матраимов уже проходил обвиняемым по делу о коррупции на таможне. Однако 11 февраля Первомайский суд освободил Матраимова, который признал вину.

Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне и суд признал его виновным обязав к выплате штрафа в 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США).

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в $700 миллионов, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне.

Кроме штрафа, Матраимов ранее возместил государству ущерб, перечислив 2 миллиардов сомов ($24 миллиона) — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

Впрочем, и двух миллиардов сомов у таможенника — пусть и зампреда — по официальным доходам быть не могло. Журналисты расследователи выяснили, что у Матраимовых есть бизнес и недвижимость в Дубае, также квартиры и дома в Кыргызстане. Интерактивную карту недвижимости Матраимовых можно увидеть здесь:

Что почитать про имущество Матраимовых?