Общественный фонд «Институт Медиа Полиси» опубликовал анализ нового проекта Конституции, который вынесли общественное обсуждение 9 февраля и позже направили в парламент.

«Институт Медиа Полиси» отмечает, что Конституционное совещание внесло в проект Конституции некоторые изменения и дополнения, которые считают важными правозащитники.

Например, в проект вернулось конституционное право граждан на поиск, получение и распространение информации.

Также в фонде положительно оценивают то, что по этому проекту «никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности».

Однако «другие предложенные изменения вызывают серьезные опасения» из-за «значительного несоответствия ключевым демократическим принципам». Поэтому проект призывают доработать и провести ряд его экспертиз: от правозащитной до антикоррупционной.

«Клооп» выделил главное из того, что нашли в новом проекте медиаэксперты.

Ранее свой анализ Конституции представили юристы правозащитной клиники «Адилет» и члены Сообщества юристов Кыргызстана.

Вы можете прочитать их анализ здесь: Требует существенной доработки, нельзя допускать в парламент. Юристы правозащитной клиники «Адилет» разобрали, что не так с новым проектом Конституции

«Бомба замедленного действия». Юристы раскритиковали проект Конституции и рассказали о его рисках

Угроза свободе слова и праву на информацию

В предлагаемой редакции проекта в статье 10 есть нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), который Кыргызстан подписал в 1994 году.

Авторы Конституции предлагают «ограничивать законом» мероприятия, которые противоречат «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа». Делается это под предлогом «защиты подрастающего поколения».

При этом такие ограничения «могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы» и быть «соразмерными указанным целям». Аналогичная норма содержится и в статье 20 действующей редакции Конституции, однако при этом она не соответствует Международному пакту.

* В пункте 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах говорится, что такие ограничения могут быть лишь в нескольких случаях, установленных законом. При этом такие ограничения в законе не должны нарушать права человека, дискриминировать кого-либо или «основываться на принципах, вытекающих исключительно из одной единственной традиции».

Юристы института считают, что потенциальное конституционное право ограничивать законом «мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызстана» выглядит «чрезвычайно размыто». Эта норма может стать почвой для злоупотреблений.

В проекте указано, что перечень таких мероприятий устанавливается отдельным законом. Но неясно,«какой госорган станет мерилом, определяющим, какое мероприятие противоречит морали, нравственным ценностям или общественному сознанию народа республики».

«Такие размытые, широкие определения для ограничения прав человека предоставляют должностным лицам чрезмерную свободу действий в отношении толкования относительно различий между законным и противоправным поведением и наделяют их возможностью злоупотреблять с целью подавления свободы выражения политических взглядов и устранения инакомыслия», — опасаются в «Институте Медиа Полиси».

Кроме того, статья 10 проекта Конституции противоречит статье 33 этого же нового проекта, где кыргызстанцам гарантируют право на доступ к информации.

Ограничение на мирные собрания

По действующей Конституции кыргызстанцы могут выходить на мирные митинги, акции протеста, марши и пикеты без уведомления властей.

В новой редакции выпал пункт о том, что участников подобных акций нельзя преследовать за то, что у них нет на руках бумаг о том, что они уведомляли госорганы о своем собрании. Преследование за отсутствие уведомления тоже нарушает МПГПП.

По Международному пакту мирные собрания можно ограничивать только законом [а не Конституцией], это ограничение должно быть соразмерным. И вводиться только в «интересах государственной или общественной безопасности».

Такое ограничение, прописанное законом, МПГПП допускается, если оно нужно для того, чтобы защитить общественный порядок, права и свободы лиц, либо для «охраны здоровья и нравственности населения». Но в пакте нет ничего о том, что право на мирное собрание можно ограничить, если собравшиеся не подавали уведомления о том, что они хотят собраться.

«Соответственно, отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдения формы уведомления, его содержания и сроков подачи не может являться основанием для ограничения права на мирное собрание», — отмечают в «Институте Медиа Полиси».

Дискриминация для общественных объединений

Новая редакция Конституции в главе 8 предполагает, что политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения должны сделать прозрачной свою финансовую и хозяйственную деятельность. В «Институте Медиа Полиси» считают, что это «излишние дискриминационные обязательства для общественных объединений»

Так как «общественные объединения, как и другие юридические лица итак предоставляют отчетность по финансовой и хозяйственной деятельности органам налоговой службы, Социальному фонду и органам статистики.

«Вопросы прозрачности финансовой и хозяйственной деятельности общественных объединений должны быть лишь для удовлетворения потребностей учредителей, членов общественного объединения. Поскольку вопросы финансовой деятельности этих общественных объединений, не касаются других граждан», — считают эксперты.

*В пункте 225 Руководящих принципов по свободе объединений, разработанных ОБСЕ /БДИПЧ и Венецианской комиссией указано: «Недопустимо требовать от объединений (НКО) предоставления большего количества отчетов и информации, чем это требуется от других юридических лиц, (например, от коммерческих организаций)».

Они считают предлагаемую норму Конституции «необоснованным и чрезмерным возложением излишних обременительных обязательств для данного вида некоммерческих организаций».

Как это можно исправить?

«Институт Медиа Полиси» считает, что пункты статьи 10 проекта Конституции, которые потенциально угрожают свободе слова и ограничивают доступ к информации, нужно удалить.

По части права кыргызстанцев на мирные собрания эксперты предлагают добавить прежнюю норму о том, что за мирные собрания можно не наказывать.

«Часть 2 статьи 39 проекта Конституции просим дополнить абзацем следующего содержания: “Не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсутствия уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдения формы уведомления, его содержания и сроков подачи”», — отмечают в анализе.

Что касается деятельности общественных объединений, «Институт Медиа Полиси» считает необходимым исключение из соответствующей статьи 8 проекта Конституции слов «и другие общественные объединения».

Наконец, «Институт Медиа Полиси» считает, что проект Конституции от 9 февраля должен пройти ряд экспертиз.

«Проект Конституции подлежит правовой, правозащитной, гендерной, экологической, антикоррупционной и иной научной экспертизе. Данные экспертизы должны быть доступны для общественности», — отмечают в объединении.

В частности, проект необходимо проверить на то, насколько он соответствует действующей Конституции, конституционным законам и международным обязательствам республики.

«В проекте Конституции имеются нормы, необоснованно ограничивающие неотъемлемые права и свободы человека, в частности свободу выражения мнения, права на мирное собрание, на объединение. В связи с чем, проект Конституции нуждается в серьезной доработке с учетом вышеуказанных замечаний и предложений, а также с обязательным проведением качественных соответствующих видов экспертиз, установленных законодательством», — заключают в «Институте Медиа Полиси».