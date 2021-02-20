Первомайский райсуд Бишкека 19 февраля вынес решение по делу экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова о незаконном отмывании доходов. Так, по решению суда Матраимова заключили под стражу на два месяца — он проведет это время в СИЗО ГКНБ.

С этим решением не согласна защита Матраимова, а сам политик не признал вину в легализации преступных доходов. Также она сказала, что статья обвинения не предусматривает сделки со следствием.

Райымбек Матраимов — бывший замглавы кыргызской таможни и фигурант самого громкого коррупционного скандала в истории Кыргызстана.

18 февраля его задержали сотрудники ГКНБ в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов.

Ранее Матраимов уже проходил обвиняемым по делу о коррупции на таможне. Однако 11 февраля Первомайский суд освободил Матраимова, который признал вину.

То заседание получилось коротким, особенно для дела такого масштаба — менее чем за час Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне и суд признал его виновным обязав к выплате штрафа в 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США).

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в $700 миллионов, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне.

Кроме штрафа, Матраимов ранее возместил государству ущерб, перечислив 2 миллиардов сомов ($24 миллиона) — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

Кто такой Матраимов?

Райым Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».