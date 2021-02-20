На сайте мэрии Бишкека 19 февраля опубликовали анализ регулятивного воздействия на проект по повышению цен на проезд в общественном транспорте. Анализ показал, что наиболее подходящим для Бишкека является повышение цен в муниципальном транспорте до 11 сомов, а в частных автобусах — до 15 сомов.

В мэрии сообщили, что рабочая группа Управления городского транспорта мэрии столицы выдвинула три варианта регулирования вопроса о повышении цен на проезд.

Первый — оставить все как есть, второй — установить тариф на проезд в муниципальном транспорте 11 сомов, а в частных микроавтобусах 15 сомов, а также третий — 10 и 13 сомов соответственно.

«Проведенный анализ показывает, что наиболее приемлемым и оперативно реализуемым является вариант регулирования №2», — написали авторы анализа.

Однако это еще не окончательное решение. Ранее Балбак Тулобаев, в бытность и.о. мэра Бишкека сообщил, что весь процесс согласования повышения цен на проезд в маршрутках займет примерно три месяца.

«Мы направим письмо в Министерство экономики. Там будет создана рабочая группа, проект должен пройти анализ регулятивного воздействия, потом он поступит к нам, а мы внесем его в Бишкекский городской кенеш», — объяснил Тулобаев.

Также, 1 февраля 2021 года мэрия столицы объявила об общественном обсуждении нормативного правового акта, касающегося повышения тарифов за проезд в общественном транспорте.

Повышение цен на проезд в Бишкеке

Водители маршрутных такси требуют повышения цен на проезд уже третий год.

18 и 19 января 2021 года водители вышли на забастовку, требуя повысить стоимость проезда до 15 сомов или 20 сомов.

Перевозчики заявили, что находятся в сложной ситуации из-за пандемии, а также отметили, что цены на проезд не повышались уже более восьми лет, а цены на продукты питания и техобслуживание растут с каждым годом.

После этого в мэрии Бишкека начали рассматривать вопрос о повышении тарифов на проезд. Балбак Тулобаев тогда заявил, что стоимость проезда повысится до 15 сомов, потому что водители «разложили все по полочкам» и доказали необходимость этого.

«Они [водители] разложили по полочкам, насколько поднялась стоимость топлива, запчастей и так далее. Для пенсионеров и школьников планируется сохранить льготный тариф», — пояснил Тулобаев на встрече с журналистами после диалога с водителями маршрутных такси.

В апреле 2018 года они уже бастовали из-за того, что, по их словам, работали себе в убыток. Тогда же они были недовольны законом, по которому перевозчиков могут оштрафовать из-за отсутствия страховки пассажиров.

Власти отсрочили введение страховки, а патрульная милиция согласилась не штрафовать водителей. Однако повышать тарифы за проезд тогда мэрия не стала.