В Москве 19 февраля военный суд приговорил инвалида по слуху Таланта Онурова к семи годам лишения свободы. Его обвиняют в подготовке теракта в московском метро.

«Второй западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Таланта Онурова. Он осужден за пропаганду терроризма в интернете и приготовление к террористическому акту», – сообщила прокуратура Москвы.

Три года из семи лет кыргызстанец будет отбывать в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима.

Сообщается, что после освобождения Онурову будет официально запрещено четыре года вести паблики в интернете.

Пока приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Дело Таланта Онурова

Российские СМИ сообщили о задержании уроженца Кыргызстана Таланта Онурова 5 ноября 2019 года по подозрению в подготовке теракта в московском метро. Кыргызстанец якобы искал сообщников и пытался сделать самодельную бомбу. Уже на следующий день посольство Кыргызстана в России подтвердило гражданство Онурова.

Проблемы со слухом у Таланта появились еще в детстве, после того, как он переболел менингитом. Семья кыргызстанца утверждает, что он уехал в Москву, чтобы заработать на слуховой аппарат и почти сразу был задержан за якобы хулиганство. Действительно, согласно документам кыргызстанец был задержан по этой статье почти сразу после прибытия в Москву и был помещен в изолятор. Кроме того, почти все свое время пребывания в Москве Онуров провел в изоляторах и его семье непонятно, когда он мог совершить все то, что ему приписывает обвинение.

«Так как он плохо слышит, то естественно, что говорит очень громко, активно размахивает руками, жестикулирует. Очень вспыльчивый. И мы думаем, что в поле зрения правоохранительных органов он попал именно по этой причине, так как его задержали за мелкое хулиганство», — говорила мать Онурова.

По словам матери, их семья не особо религиозна и Талант не был даватчи и редко ходил даже на пятничный намаз.

Адвокат Онурова Вадим Захаряев также подтверждал о том, что Талант приехал в Москву на заработки для слухового аппарата.

«Он хотел слышать, хотел быть полноценным, этим должно было его обеспечить государство» — сказал адвокат.

«Вынуждают отказаться от адвоката»

В феврале 2020 года семья Онурова сообщила о давлении со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России. По их словам, силовики вынуждали Онурова отказаться от адвоката.

Тогда родственница Таланта заявила, что сотрудники ФСБ все время находятся рядом с Онуровым. А сам Талант боится что-либо сказать при них и из-за страха и давления охотно соглашается на продление срока.

Адвокат Онурова не смог подтвердить слова родственницы из-за подписки о неразглашении и сообщал, что кыргызстанец против общения с журналистами.