Садыр Жапаров совершит свой первый зарубежный визит в качестве президента Кыргызстана в Россию 24-25 февраля. Об этом сообщил завотделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев.

По его данным, Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Также президент Кыргызстана планирует встретиться с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Кроме этого, состоятся встречи Жапарова с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.

Ранее пресс-служба аппарата президента сообщила, что Садыр Жапаров самоизолировался, чтобы обезопасить своё здоровье и соблюдать все необходимые «санитарно-эпидемиологические требования с учетом пандемии» перед запланированными зарубежными поездками.

До этого глава государства говорил, что совершит свой первый рабочий визит после инаугурации в Казахстан.