Оригинал материала опубликован изданием «Власть». Текст и фото Назерке Курмангазиевой.

В этом году Кегенский район Алматинской области, хорошо известный своими озерами Кольсай и Кайынды, прославился еще одним удивительным природным явлением – «ледяным вулканом». Местные жители называют его «Мұзтау» — «ледяная гора» с казахского. Vласть съездила в новое туристическое место.

Мұзтау расположен в 250 км от Алматы — около четырех часов езды на машине. Сюда можно доехать на легковом автомобиле, туристические компании уже организуют и туры на автобусах.

Артезианская вода, поднимаясь с глубины 200 метров, в холодное время замерзает и формирует гору высотой до 14-15 метров — ледяной столб. Вылетающие частицы воды из столба похожи на клубящийся пар, что и дает повод называть его вулканом.

Год назад о ледяном вулкане, кроме жителей ближайшего села, почти никто не знал. Но в этом году он стал достопримечательностью всего региона.

Туристы стали публиковать необычные кадры и приезжающих в выходные дни к Мұзтау стало все больше – сейчас место посещают более 300 человек в день, и цифра продолжает расти.

Несипгул Жаханкызы каждый год вместе с семьей приезжает сюда из Алматы. Несколько лет назад она переехала в город из села Шырганак, который находится совсем близко к Мұзтау. «Здесь живут родственники и друзья. Поездка к ледяному вулкану для меня это повод еще посетить родных», — говорит она.

Из-за растущего потока туристов местные жители пытаются наладить маленький бизнес: кто-то продает сладости, кто-то катает туристов на лошадях. Один из продавцов, Бауыржан Бекбатыров, рассказывает, что «ледяной вулкан» не растает до конца месяца марта, иногда он сохраняется и до мая.

«Раньше здесь была обычная проточная вода. Затем молодежь сделала фонтан, чтобы вода брызгала на небо. В этом году фонтан стал таким огромным ледником. Мұзтау существует с 90-х годов. Длится эта красота до конца марта, потом, когда потеплеет, лед растает и вода течет по своему каналу, ничего не топит», — говорит Бекбатыров.

Кегенский район давно стал одним из главных направлений для туристов из-за знаменитых озер Кольсай и Кайынды.

Аким района Талгат Баедилов говорит, что в прошлом году, несмотря на пандемию, в регион приехали 84 тысячи туристов.

По словам Баедилова, в районе озер Кольсай и Кайынды планируется реализовать шесть крупных проектов, а в селе Карабулак появится «большой туристический комплекс стоимостью 110 млн тенге», его будет строить компания PG Solution.

Власти района рассчитывают в ближайшее время восстановить участок дороги на джайлоо Каркара, который также требует капитального ремонта.

После ремонта туристы смогут легко проехать в Кыргызстан.

Дорога на Кайынды два года назад была повреждена оползнем. Сейчас власти района подготовили проектно-сметную документацию на ремонт 12 км дороги до озера.

«Стоимость проекта превышает 2,2 млрд тенге. Если проект пройдет государственную экспертизу, во второй половине 2021 года планируем отремонтировать дорогу»,— обещает Баедилов.

Сейчас дорога на Кайынды закрыта, а на Кольсайские озера проехать можно. Если раньше сюда приезжали только летом, то сейчас Кольсай и зимой посещают тысячи туристов: одни катаются на коньках на застывшем озере, а для других — это место тишины.

Из Алматы на Кольсай приехала учительница йоги Айна. Она на протяжении 10 лет возит сюда своих учеников и туристов. Помимо этого, она занимается духовной практикой.

«Кайынды — это место очищения, Кольсай — это место наполненич. Процесс обнуления происходит: сброс отрицательной энергии и наполнения положительной энергией», — говорит она.

Учитель йоги считает важным оставить озера Кольсай и Кайынды нетронутыми.

«В Казахстане много красивых мест, но для меня озера Кайынды и Кольсай занимают особое место. Сейчас все идет на модернизацию. Я много работаю с иностранцами и если прислушаться к их мнению, они ищут дикие места в мире. Я слышала, что планируют построить канатную дорогу на Кайынды и я не считаю это необходимым. Добраться конечно будет удобно, но если будет большим поток людей, то это нанесет вред окружающей среде»,— отмечает Айна.