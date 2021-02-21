Бахром Хамроев

Правозащитника Бахрома Хамроева хотят лишить российского гражданства. Прокуратура России подала иск в суд на Хамроева, после того, как он поддержал Алексея Навального и вышел на митинги.

Правозащитника хотят лишить гражданства с помощью «объяснительной» его бывшей супруги Маргариты Сусляковой о фиктивности и недействительности их брака. Хамроев якобы заключил с ней брак только для того, чтобы получить гражданство России.

Гражданином России Хамроев является уже почти 26 лет. В 1992 году он приехал в Москву из Узбекистана. Власти России хотят депортировать Хамроева в Узбекистан, хотя гражданином Узбекистана он не был. Хамроев был гражданином СССР, а после получил российское гражданство.

Если правозащитника лишат гражданства, его депортируют в Узбекистан. Там Хамроева могут посадить в тюрьму из-за показаний некоторых заключенных. Правозащитники и журналисты сообщают, что обвинения в адрес Хамроева были сфабрикованы спецслужбами Узбекистана и России.

«Эти действия являются частью кампании давления и дискредитации, направленной против российского правозащитного сообщества. Бахром Хамроев стал жертвой политически мотивированных преследований, связанных с его общественной деятельностью. Мы требуем от российских властей немедленно прекратить фабрикацию обвинений против Хамроева и привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к появлению этого надуманного дела», — заявила правозащитная организация Мемориал.

Сам Хамроев утверждает, что его бывшую жену как и его самого сделали ответчиком. Суслякова призналась Хамроеву — написать объяснительную ее заставили сотрудники спецслужб. Ей сказали, что ее бывший муж «террорист Навального, который призывает людей выходить на митинги». А если она откажется, то ее саму обвинят в том, что она узаконила в России террориста.

Хамроев говорит, что с бывшей супругой они в хороших отношениях.

Материалы по делу Хамроева пока не переданы в суд. Правозащитник надеется на честного судью.

«Надеюсь он скажет, что прокурор сошел с ума, и выбросит эти бумаги. Обратите внимание, какая степень репрессивности — Маргариту тоже сделали ответчицей», — сказал Хамроев.

Кто такой Бахром Хамроев

Бахром Хамроев известный правозащитник, член центра «Мемориал», лидер общества политических эмигрантов из Центральной Азии. Помогает мигрантам и политическим заключенным из Средней Азии. Хамроев публично высказывается и критикует российскую власть и власти других стран за, что подвергается угрозам и нападениям.

На Хамроева давно оказывают давление из-за его активной жизни. Так, в 2003 году ему были подброшены наркотики, за незаконное хранение которых правозащитника приговорили к 1,5 годам колонии. Спустя несколько месяцев Хамроев смог выйти на свободу условно-досрочно.

В 2010 году Хамроева избил сотрудник ФСБ, а в 2011 на него напали неизвестные в подъезде его дома. В 2016 году сотрудники ФСБ провели обыск в его квартире. Спустя два года, в 2018 его признали виновным в фиктивной регистрации двух беженцев и оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Уже в конце мая 2019 года правозащитника арестовали и впоследствии оштрафовали за пикет у Кремля в поддержку политзаключенных в Таджикистане.