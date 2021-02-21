Пресс-служба госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» сообщила, что их гендиректор Василий Дашков 20 февраля в России встретился с первым замгендиром «Российских железных дорог» Сергеем Павловым для обсуждения состояния и перспектив двустороннего сотрудничества.

За день до этого, 19 февраля, журналисты-расследователи Али Токтакунов и Болот Темиров опубликовали свое расследование о незаконных действиях Василия Дашкова.

По их данным председатель госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» Василий Дашков отдавал тендеры своим же компаниям. Три компании, принадлежащие ему или аффилированные с Дашковым, за 2 года выиграли тендеры на сумму 176 млн сомов у ГП, которое он сам и возглавлял. То есть, Дашков выигрывал тендеры у себя самого, что является грубейшим нарушением закона о госзакупках.

Расследователи отметили, что несмотря на то, что предприятие тратит на тендерах сотни миллионов на ремонт и покупку техники, «в остальном тут разруха и упадок».

По их данным, рядовые сотрудники предприятия часто публикуют информацию о Василии Дашкове и утверждают, что он «превратил предприятие в частную лавочку», называют его главным коррупционером и даже вышли на митинг против его назначения председателем.

*Митинг прошел в ноябре 2020 года. Около 10 сотрудников госпредприятия вышли с плакатами «Дашков, верни миллионы в казну», «КТЖ — это не частная лавочка!» и «Пришло время Железным дорогам очиститься от воров».

Пресс-служба «Кыргыз Темир Жолу» сделала заявление о том, что люди на упомянутом митинге не были действующими сотрудниками предприятия. Также пресс-служба попыталась опровергнуть факты, которые в расследовании озвучили журналисты.

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