Пресс-служба минобразования сообщила, что в результате переговоров министра Алмазбека Бейшеналиева с президентом Медкомиссии Пакистана Аршадом Таки было решено, что студенты из Пакистана будут иметь беспрепятственный доступ к экзамену медкомиссии, если они обучались в вузах, которые внесены в список Медкомиссии.

Фото пресс-службы Минобразования.

В список вошли:

A — международные, независимо аккредитованные учебные заведения;

B – учебные заведения, прошедшие независимую аккредитацию, но не прошедшие международную аккредитацию;

C — неаккредитованные и новые медицинские учебные заведения.

Недавно открытые медицинские учебные заведения внесут в отдельный список.

«При этом вопросы, возникающие между двумя сторонами из-за различий в учебной программе, были решены комплексно в соответствии с требованиями Минобразования и науки Кыргызстана», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Бейшеналиев также встретился с другими чиновниками — они договорились создать кыргызско-пакистанский научный фонд и обмениваться опытом в сфере образования.

Ранее Пакистан вывел из «черного списка» четыре вуза Кыргызстана, в которых студентов готовят к профессиям, связанным с медициной. Дипломы КГМА, ОшГУ, КРСУ и МВШМ (Высшая школа медицины при МУК) снова начали признаваться пакистанской Комиссией по лицензированию.

До этого, в октябре 2020 года Пакистан включил все медвузы Кыргызстана в «черный список». По данным минобразования, причина в том, что 90% пакистанцев, выпустившихся из ВУЗов Кыргызстана, не могут сдать обязательный медицинский экзамен в Пакистанском медицинском совете. Кроме того, в Пакистане их дипломы не признаются.

По данным Минобразования, в Кыргызстане 19 ВУЗов осуществляют подготовку специалистов по медицинским направлениям.

В 2019-2020 учебном году в них поступили 4 тысячи пакистанских студентов, всего там обучается 6 788 граждан Пакистана.