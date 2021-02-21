Пресс-служба Минздравсоцразвития сообщила, что Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР-тест систем на 100 тысяч исследований и мобильную лабораторию.

По данным ведомства, министр Алымкадыр Бейшеналиев 20 февраля встретился в Москве с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

«В результате переговоров достигнуты договоренности об оказании безвозмездной помощи кыргызской стороне в виде наборов ПЦР тест-систем на 100 тысяч исследований на COVID-19 и ИФА-тесты. А также в этом году Кыргызстану будет предоставлена очередная мобильная автономная лаборатория», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, Минздравсоцразвития сообщает, что Россия поможет обучить медработников Кыргызстана по вопросам эпидемиологии, диагностики, лечения актуальных инфекционных заболеваний.

Также кыргызская сторона обратилась с просьбой о содействии в получении российских вакцин, а также массовой вакцинации трудящихся в России граждан Кыргызстана.

В марте 2020 года, когда коронавирус только добрался до Кыргызстана, Россия выделила Кыргызстану более 7,5 тысячи тест-систем для диагностики коронавируса. Также в страну поступала гумпомощь и прилетали российские врачи по просьбе тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова.

В Кыргызстане на 21 февраля наблюдается стабилизация ситуации с распространением вируса. Минздравсоцразвития 16 февраля сообщило, что в стране идет замедление распространения COVID-19.