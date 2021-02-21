Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. Один пациент скончался в Джалал-Абадской области, пятеро — в Бишкеке.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 458 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки коронавирус подтвердился у 54 человек. В Джалал-Абадской области и в городе Ош новых случаев заражения не выявлено.

Чуйская область — 25;

Бишкек — 16;

Иссык-Кульская область — 5;

Нарынская область — 3;

Ошская область — 2;

Таласская область — 2;

Баткенская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 885 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 66 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 82 756 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 21 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 396 пациентов, из них 24 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 339 пациентов лечатся амбулаторно.