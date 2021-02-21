В Бишкеке 21 февраля прошел очередной воскресный марш. Посвящен он был не какой-то одной конкретной теме, а целому ряду проблем. Сами организаторы назвали его маршем «за законность, справедливость и за решение вопросов границ».

Около 50 человек собрались у железнодорожного вокзала и прошли путь до площади Ала-Тоо по бульвару Эркиндик, держа плакаты «Мы за справедливость», «Акыйкат орносун», «Нет коррупции, нет сговору со следствием», «Чек ара маселеси эмне болду?» и тд.

По словам активистов, несмотря на то, что экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова заключили под стражу на два месяца, новый проект Конституции «никуда не делся».

А вопрос демаркации границ ранее не раз поднимали жители Баткенской области. По их словам, Таджикистан захватывает землю вблизи сел Ак-Сай и Кок-Таш в Баткенской области.

Бишкекчане начали выходить на воскресные марши после событий 5-6 октября, когда Садыр Жапаров заявил о новом проекте Конституции. Этот вариант Основного закона значительно ущемлял права и свободы граждан.

Кроме того, согласно новому проекту Основного закона, в стране намного усилится власть президента, введут новый госорган — Курултай, а число депутатов в парламенте сократится на 30 человек.

Во многие положения о правах, свободах и обязанностях граждан внесены изменения или сокращения в формулировки, не бросающиеся в глаза на первый взгляд. При этом, текст нового проекта Основного закона страны часто апеллирует к таким понятиям как «традиции», «нравственность» и «духовность».

В статье Конституции, касающейся СМИ, предлагается ограничивать мероприятия, доступ и распространение информации, «противоречащей моральным и нравственным ценностям». Это объясняется целью «защиты подрастающего поколения».

Референдум по новой Конституции пройдет 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши.

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