Директор Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков посетил заключенных в СИЗО ГКНБ. Там он встретился с экс-премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и экс-замглавы таможни Райымбеком Матраимовым. Рысбеков рассказал об этом в интервью «Клоопу».

По словам главы Наццентра, поводом для его визита в СИЗО стала информация, появившаяся в соцсетях о том, что Абылгазиев объявил голодовку.

«Информация не подтвердилась. Абылгазиев голодовку не объявлял. Помимо того, он сегодня сказал, что не намерен даже такое делать, и отметил, что это возможно, чья-то игра», — рассказал Рысбеков.

Также он добавил, что у Матраимова нет жалоб на жестокое обращение и он не имеет претензий к условиям содержания.

«Единственное, у него повышенное артериальное давление, связанное с его прежними болезнями. Как он отметил, у него больные почки. Возможно, из-за этого у него повышается давление», — сказал глава Наццентра.

По его словам, в СИЗО есть медицинская служба, которая оказывает всю необходимую медпомощь заключенным.

Задержание Абылгазиева

Мухаммедкалый Абылгазиев возглавлял кабинет министров с 20 апреля 2018 года по июнь 2020 года. Он ушел с должности на фоне коррупционного скандала, связанного с продажей радиочастот.

Чиновник ушел в отставку добровольно, потому что не хотел мешать работе кабмина своей непонятной с точки зрения закона ситуацией.

26 января его задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности и спустя два дня Первомайский суд Бишкека вынес решение оставить его под стражей на два месяца. Абылгазиева обвиняют в коррупции и незаконном обогащении.

АКС ГКНБ сообщила, что за время премьерства у него значительно увеличились активы, превышая его официальный доход. Чтобы реализовать эти средства он приобретал дорогую недвижимость и вкладывался в строительную сферу, все это оформляя на фиктивные лица.

Задержание Матраимова

Райымбека Матраимова задержали 18 февраля в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов. 20 февраля Первомайский райсуд Бишкека решил заключить Матраимова в СИЗО комитета на два месяца.

Ранее Матраимов уже проходил обвиняемым по делу о коррупции на таможне. 11 февраля он признал свою вину в коррупционных схемах на таможне и суд признал его виновным, обязав к выплате штрафа в 260 тысяч сомов ($3 тысячи).

Однако во время этого процесса он находился на свободе. После первого задержания 20 октября 2020 года Матраимова сразу отпустили под подписку о невыезде, так как он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

Над текстом также работала Айгерим Рыскулбекова