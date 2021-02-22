В городе Сулюкта Баткенской области милиция задержала местного жителя по подозрению в краже из мечети «Нур-Вали» 77 тысяч сомов. Как сообщила пресс-служба УВД Баткенской области, кража произошла в ночь на 20 февраля.

«Был задержан 24-летний житель села Ак-Арык Лейлекского района. Он вскрыл сейф, который находился в бухгалтерии и выкрал более 77 тысяч сомов», — сообщили в УВД Баткенской области.

Кроме этого, милиция сообщила, что задержанный подозревается в краже денег в мечетях в черте города из ящиков для благотворительности.

Задержанный во время допроса сказал, что из денег, которые он выкрал, осталось всего 5 тысяч сом. Как сообщило издание Kaktus.media, он потратил деньги на покупку одежды.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража», подозреваемый водворен в ИВС.