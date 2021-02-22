Пресс-служба Чуйского областного суда сообщила, что коллегия отменила решение предыдущих инстанций по делу о незаконном увольнении бывшего главы компании Доскула Бекмурзаева.

Ранее Аламудунский райсуд восстановил его в должности, однако ОАО «Северэлектро» обжаловало это решение Чуйском облсуде.

В результате Чуйский облсуд отказал в удовлетворении иска Бекмурзаева о незаконном увольнении, который он подал против «Северэлектро». Причиной послужили записи в журнале регистрации заявлений компании, в котором значится, что Бекмурзаев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным пресс-службы «Северэлектро», Бекмурзаев был освобожден от должности гендиректора 28 октября 2020 года решением совета директоров компании, а новым главой «Северэлектро» стал Улан Астаркулов.

Митинги за и против

После этого решения совета директоров сотрудники «Северэлектро» разделились на два лагеря: одни требовали вернуть Бекмурзаева, а другие — выступали за новое руководство.

30 октября 2020 года электрики вышли к Дому правительства на акцию протеста и забастовку. По словам митингующих, назначение Астаркулова прошло незаконно, и его следует пересмотреть.

В тот день с митингующими встретился и представитель ФУГИ, который сообщил, что увольнение и новое назначение согласовали с Садыром Жапаровым, и что прежний глава «Северэлектро» Доскул Бекмурзаев может попробовать опротестовать свое увольнение в суде.

Митинги продолжились 2 ноября. Одна часть коллектива все так же против назначения нового руководства и считает его проявлением коррупции в сфере энергетики, другая часть вышла на митинг «в поддержку закона», то есть фактически в поддержку назначения Астаркулова.

В третий раз сотрудники, требующие возвращения Бекмурзаева, вышли на митинг 11 ноября 2020 года. Тогда на встречу с митингующими пришел замгендиректора «Северэлектро» по техническим вопросам Темиркул Дайыров, но собравшиеся слушать его не стали, а прогнали с митинга со свистом.

Кто такой Доскул Бекмурзаев

Доскул Бекмурзаев занял кресло гендиректора «Северэлектро» в начале сентября 2020 года решением совета директоров. Его предшественник Искендер Кадыркулов ушел с поста, написав заявление.

По данным Минюста, Бекмурзаев один из учредителей общественного объединения «Таласская областная федерация кыргыз курош». Также он является одним из акционеров-соучредителей компании «Ошэлектро».