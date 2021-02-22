Пресс-служба президента сообщила, что депутатка Гульнара-Клара Самат назначена чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в России. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее эту должность занимал Аликбек Джекшенкулов, которого уволил тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков. Бывший посол заявлял, что узнал о своей отставке из соцсетей.

Скандал с Бакиевыми и бегство из страны

Гульнара Клара-Самат, она же Клара Кабилова, в 2006 году работала пресс-секретарём беглого президента Курманбека Бакиева. в 2007 году чиновница заняла должность председателя ЦИК.

Спустя год в Кыргызстане разразился громкий политический скандал, когда Самат заявила об угрозах со стороны Максима Бакиева и покинула Кыргызстан.

Она записала видеообращение, в котором рассказала, что Максим Бакиев «постоянно вмешивался» в деятельность Центризбиркома, «давил» на ЦИК и «оскорблял» её в нецензурной форме.

После бегства чиновницы, Курманбек Бакиев сразу же уволил ее и назначил нового руководителя в ЦИК. Тот, в свою очередь, обвинил предшественницу во лжи и опроверг ее заявления о притеснениях со стороны Максима.

Чиновница вернулась в страну в 2010, а в 2015 сменила личные данные с Клары Кабиловой на Клару-Гульнару Самат. В том же году она была включена в предвыборный список партии «Ата Мекен», а в 2018 стала депутатом парламента вместо Аиды Саляновой.

В начале января 2021 года её исключили из фракции «из-за того, что она не принимала участие в работе».

На парламентских выборах в октябре 2020 года, Гульнара-Клара Самат была в первой десятке кандидатов от партии «Мекенчил».