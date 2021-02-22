Казахстанский инвестор и филантроп Маргулан Сейсембай описал свой опыт перехода кыргызско-казахской границы по дороге домой в Алматы. Он высказал недовольство тем, что весь путь у него занял 7,5 часов, три часа из которых он провел на пограничном посту.

Сейсембай находился в Бишкеке три дня, за которые успел встретиться с высокопоставленными чиновниками, блогерами, журналистами и представителями бизнес и гражданского сообществ.

По словам бизнесмена, он выехал из Бишкека 18 февраля в 18:05, через час он был на неназванном пограничном посту. Сейсембай прошел кыргызскую границу за 15 минут, а казахстанский КПП он назвал «верхом неэффективности и бардака».

«Все сделано для того, чтобы унизить человека, заставлять ждать и показать, что он никто для этой страны. Стоят огромные очереди из фур. Казахстанские пограничники все 100% машин направляют на рентген, плюс досмотр. Половина пограничников спит. Один человек только сидит на рентгене. Всем все пофиг, до людей никому нет дела. Это просто отстой!» — написал Сейсембай.

Он раскритиковал казахские власти за организацию пограничных процессов и предположил, что можно было бы обустроить этот «несчастный» погранпереход за сумму, равную стоимости одной колонны надземного легкого метрополитена в Нур-Султане. Этот долгострой в столице Казахстана сопровождается скандалами из-за самой идеи и огромных затрат из госбюджета на его строительство.

«Никто в этой стране не может догадаться разделить потоки фур и легковых автомобилей? Нельзя купить ещё пару рентген-аппаратов? Нельзя упорядочить процедуры?» — интересуется меценат.

Однако, по мнению Сейсембая, граница составила «пол беды» в его путешествии. Второй проблемой он назвал «убитые» дороги до Алматы, половина из которых изрыты и представляют из себя «колдобины».

Он считает, что расстояние между Бишкеком и Алматы в 234 км можно было бы проехать максимум за 2 часа, а не 7,5 часов.

«Наши власти только на словах декларируют, что мы братские народы. Судя по погранпереходу и дороге, у нас отношения хуже, чем между Палестиной и Израилем. И это я пишу на холодную голову. Представляете, что я написал бы вчера?» — заключил свое описание инвестор.

Маргулан Сейсембай пробыл в Бишкеке с 16 по 18 февраля. Путь из Алматы в Бишкек у него занял 4,5 часа. В первый же день своего пребывания он встретился со спикером парламента Талантом Мамытовым и другими депутатами в Белом доме, где рассказал о новой концепции законотворческой деятельности.

На следующий день Сейсембай выступил перед экспертным сообществом Кыргызстана и обсудил с ними вопросы реформ, госстроительства и взаимоотношений государства и граждан.

Последний день своего визита бизнесмен посвятил встречам с блогерами, журналистами и рядом высокопоставленных чиновников, которым «понравилось» его видение первоочередных реформ.

Маргулан Сейсембай — казахстанский инвестор, общественный деятель и экс-председатель Совета директоров Инвестиционной группы «Сеймар», а также акционер более сотни компаний.

По данным Forbes, он входит в 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Также осенью 2020 года стало известно, что он стал партнером бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в его украинском «Офисе простых решений и результатов» .