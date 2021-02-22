Нацстатком сообщил о том, как изменились цены на продукты и безалкогольные напитки в Кыргызстане. По данным статистиков, в январе 2021 года в сравнении с январем 2020 года цены на продукты в среднем выросли на 18,5%.

Что подорожало больше всего за год?

Больше всего выросли цены на растительные масла (54,6%), картофель (46,3%), яйца (35,4%), сахар — на (33,1%) и на мясо — на (27,5%).

Что подорожало за месяц больше всего?

Сравнили исследователи и рост цен за месяц — они взяли цены за декабрь 2020 года и цены за январь этого года. В среднем рост цен произошел на 1,7%.

Что стало дешевле?

Однако Нацстатком отмечает, что есть и продукты питания, которые стали дешевле в январе 2021 года, чем были в январе 2020 года.

«Снизились цены на пшено (на 5,4%), окорочка куриные (на 1,9%), торты бисквитные (на 0,1%)», — говорится в сообщении.

По сравнению с декабрем 2020 года в январе 2021 года тоже подешевело несколько позиций в продуктовой корзине.

«Снизились цены мед натуральный (на 1,8%), вафельные торты (на 0,5%), копченую рыбу (на 0,2%), разливное молоко (на 0,2%), рис (на 0,1%) и гречневую крупу (на 0,1%)», — заключают в Нацстаткоме.

Цены на продукты в Кыргызстане

О быстром повышении цен на продукты питания в Нацстаткоме сообщали еще в ноябре 2020 года. Тогда в комитете рассказали, что с начала 2020 года среди продуктов больше всего подорожали сахар, растительные масла и свежие фрукты.

Также Нацстатком сообщил, что реальные доходы кыргызстанцев за январь-сентябрь 2020 года снизились на 5%. Снижение реальных доходов — это следствие роста цен на продукты и другие товары.

Вопрос подорожания продуктов обсуждается уже не первый месяц, однако кардинальных изменений ситуации так и не произошло. Последний раз глава кабинета министров Улукбек Марипов заявил на совещании правительства, что задача всех ведомств — обеспечение граждан продуктами по доступным ценам.

Он раскритиковал Госагентство антимонопольного регулирования за то, что ведомство не регулирует цены на продукты питания и заявил, что нужно «перестать искать оправдания» и начать предпринимать реальные меры.