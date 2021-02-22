Журналисты издание Factcheck.kg рассказали в новом видео о том, как выглядит особняк экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова в вип-городке в пригороде Бишкека. Журналист Актилек Капаров показал, как с августа 2015 года достраивались объекты на участке №37, принадлежащем приближенным Матраимова.

«Блеск и нищета в пределах Бишкека. Мы сравнили как живут обычные граждане и чиновник, обвинённый в коррупции. И были шокированы», — написали журналисты.

Расследователи показали «королевское» убранство внутри особняка, футбольное поле, крытый бассейн и тренажерный зал, в котором «разбегаются глаза» от количества спортивных снарядов.

Также Капаров заметил, что стеклянная постройка во дворе участка очень похожа на пирамиду у дворца французских королей и ныне музея — Лувра — в Париже.

«Сходство с Лувром видно и в архитектуре особняка: куполообразные окна, арки и треугольные вставки под куполами крыш. А это знаменитый фонтан на площади Согласия в Париже и почти такой же в доме Матраимовых. Только вместо статуи мифических персонажей у них стоят статуи непонятных животных. Видимо, это львы», — предположил журналист.

По данным Factcheck.kg, Матраимов 13 мая 2019 года переоформил свой «королевский дворец» на своего бизнес-партнера Нурбека Осмонова. Позже его брат Айбек Осмонов, основавший партии «Мекеним Кыргызстан» и «Ыйман Нуру», заявил о давлении со стороны экс-таможенника.

Журналисты узнали, что в конце ноября 2020 года новым владельцем особняка стал «давний друг» семьи Матраимовых и представитель Евразийского банка развития в Кыргызстане Нурлан Акматов.

В конце своего видео журналисты ответили на самые часто задаваемые вопросы кыргызстанцев: «Почему мы настолько бедны? Где наши налоги? Где огромные международные кредиты и гранты? Где таможенные сборы?»

«Ответ — коррупция. Наши деньги в этих особняках, королевских запросах чиновников, в их квартирах в Дубаи, на счетах в оффшорах и банковских ячейках», — сказал Капаров.

Название видео Factcheck.kg отсылает к резонансному расследованию российского оппозиционера Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки».

Оно рассказывает о коррупционной схеме, которую по мнению Навального, возглавляет президент России Владимир Путин. По данным расследователей, именно Путину принадлежит дворцовый комплекс площадью 68 га на побережье Черного моря, а на его строительство ушло 100 млрд рублей.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов — бывший замглавы кыргызской таможни и фигурант самого громкого коррупционного скандала в истории Кыргызстана.

18 февраля его задержали сотрудники ГКНБ в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов. 20 февраля Первомайский райсуд Бишкека решил заключить Матраимова в СИЗО комитета на два месяца.

Ранее Матраимов уже проходил обвиняемым по делу о коррупции на таможне.

Заседание 11 февраля получилось коротким, особенно для дела такого масштаба — менее чем за час Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне и суд признал его виновным, обязав к выплате штрафа в 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США).

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в $700 миллионов, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне.

Кроме штрафа, Матраимов ранее возместил государству ущерб, перечислив 2 миллиардов сомов ($24 миллиона) — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.