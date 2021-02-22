Пресс-служба президента сообщила, что телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с председателем КНР Си Цзиньпином состоялся 22 февраля.

В ходе беседы Си Цзиньпин поздравил Садыра Жапарова с официальным вступлением в должность президента, и пригласил его посетить Китай с визитом.

Стороны также обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества: меры по расширению торгово-экономического взаимодействия и по борьбе с распространением COVID-19.

Жапаров поздравил Си Цзиньпина с прошедшим праздником Весны по лунному календарю. Он поблагодарил китайскую сторону за «всестороннюю поддержку, включая решение правительства КНР по предоставлению народу Кыргызстана вакцины от коронавируса».

Ранее посол КНР Ду Дэвэнь на встрече с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым в январе 2021 года сообщила, что правительство Китая бесплатно предоставит Кыргызстану вакцину против коронавируса.

«С учетом особых отношений между КНР и Кыргызстаном, правительство КНР приняло решение о предоставлении на безвозмездной основе Кыргызстану, одной из первых стран, китайской вакцины против COVID-19», — заявила она.

Казакбаев в свою очередь поблагодарил правительство Китая за предоставляемую помощь в виде вакцин и заявил, что данный жест является «ярким свидетельством всестороннего стратегического партнерства между странами».