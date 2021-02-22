Правительство России выделит службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД Кыргызстана $5,2 млн в 2021-2022 годах. Распоряжение об этом было опубликовано 20 февраля на официальном интернет-портале правовой информации России.

Согласно этому документу, предложение «об оказании финансовой помощи кыргызской СБНОН» в правительство внесло МВД России.

По данным правительства федерации, в 2021 году кыргызской СБНОН выделят $3,5 млн, а оставшиеся $1,7 млн — в 2022 году.

В Минфине Кыргызстана подтвердили, что действительно проводится такая операция, однако она не проходит через министерство экономики и финансов. А в самом СБНОН «Клоопу» заявили, что им пока рано давать комментарии об этом.