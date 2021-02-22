Глава Нацэнергохолдинга Бакыт Сыдыков на заседании комитета парламента по ТЭК и недропользованию 22 февраля заявил, что нагрузка на ТЭЦ Бишкека повышена. Это сделано для того, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии из-за низкого объема воды в Токтогульском водохранилище.

По его словам, за осенне-зимний период (ОЗП), по потреблению электроэнергии в 2020 году Кыргызстан уже дошёл до пика, так как ежегодно идет естественный прирост — новые предприятия и дома вводятся в эксплуатацию. Размер такого ежегодного прироста составляет 4%-5%.

По данным Сыдыкова, объем воды в Токтогульском водохранилище сейчас – 9,9 млрд кубометров. При этом, максимальный объем водохранилища — 19,5 млрд кубометров. «Нормальным» считается уровень в 17 млрд, и все, что ниже, может привести к перегрузке подстанций электроэнергии и к отключениям.

«По поручению правительства, мы должны были выйти [из ОЗП] с объемом воды в Токтогульском водохранилище в 9,7 млрд кубометров. Водно-энергетический режим уже нарушен, воды уходит больше – мы выйдем на 1 апреля примерно с 8,5 млрд кубометров», – сказал он.

По его словам, если не будут предприняты необходимые меры, есть риск, что в 2022 году на 1 апреля объем воды составит 5,5 млрд кубометров.

«На этом этапе наши меры таковы: в постановление об ОЗП вносим изменение — изменяем режим станции. По старому постановлению выработка от ТЭЦ Бишкека составляла 1,2 млрд киловатт в час, в этом году выработку от ТЭЦ Бишкека увеличиваем», – отметил Сыдыков.

По его словам, работа в этой области уже началась: планировалась нагрузка в 360 мегаватт, но позже мощность подняли выше 420 мегаватт. Это произошло за счет дополнительного объема угля.

В летний период с 1 апреля планировалось работать с нагрузкой ТЭЦ в 55 мегаватт, однако сейчас план изменен – ТЭЦ Бишкека по новому режиму нагрузят почти в 2 раза.

«Кроме того, в рамках переговоров с Казахстаном, на прошлой неделе делегация по импорту электроэнергии съездила к ним. Пока не пришли к единому мнению: они ставят цену выше – мы требуем цену в 2,4 цента за 1 киловатт в час, а они ставят условие по цене в 2,9 цента», – рассказал глава Нацэнергохолдинга.

Он отметил, что долги в энергосекторе составляют 127 млрд сомов, что сильно связано с разницей курса валют. По его словам, из-за этой разницы долг увеличился на 21 млрд сомов.

Энергетики и Касенов

В январе 2021 года бывший кандидат в президенты Аймен Касенов во время теледебатов заявил, что объём воды в Токтогульском водохранилище менее 7-8 млрд кубометров.

«Критическая точка — это 6 млрд кубов. В этом случае мы на грани катастрофы. Если это действительно так и воды там всего 7-8 млрд кубов, то мы можем потерять Токтогульскую ГЭС. Сможем ли мы выйти из этой ситуации?» — сказал он.

Тогда на заявление Касенова отреагировал Нацэнергохолдинг, там его слова назвали «необоснованными». Они заявили, что на утро 7 января объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 11 млрд 927 млн кубометров.

Энергетики «Электрических станций» позже подтвердили, что уровень воды в водохранилище составляет более 11 млрд кубометров. По их словам, оперативная обстановка на предприятии нормальная и стабильная, но «ГЭС и ТЭЦ перегружены, сотрудники работают на грани возможностей».

Энергетики отметили, что в этом году достигнут исторический рекорд по потреблению электроэнергии.

Энергетический кризис в Кыргызстане

В Кыргызстане давно назревает энергетический кризис. Власти — в лице постоянно меняющихся вице-премьеров, премьеров и президентов — говорят о снижении воды в водохранилище.

Токтогульское водохранилище образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Сама гидроэлектростанция обеспечивает Кыргызстан электроэнергией на 40-50 процентов.

В последний раз уровень воды достигал максимального объема водохранилища в 2017 году, ранее в 2011, 2010 и 2003 годах. В «Электрических станциях» сообщали, что заполненность водохранилища зависит только от природных условий.

У Кыргызстана уже есть опыт веерных отключений из-за низкого уровня воды при правлении Курманбека Бакиева. Постоянные отключения света негативно сказались на рейтинге этого главы государства, и без того снижавшегося из-за множества других факторов — например, коррупции и рейдерства.

После революции 2010 года и побега клана Бакиевых из Кыргызстана власти страны, встречаясь со снижением воды в водохранилище, обещают жителям не допустить повторения веерных отключений.

Но еще в декабре 2020 уровень воды в водохранилище был выше — 13 миллиардов кубометров. Тогда вице-премьер Равшан Сабиров говорил, что из-за увеличения потребления электроэнергии подстанции сильно перегружены и возможно будут автоматические отключения света. А гендиректор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев тогда же сообщил, что из-за проблем в казахской энергосистеме договор на импорт электроэнергии сейчас не выполняется в полном объеме.