В Ат-Башинском районе Нарынской области по инициативе частных предпринимателей открыта гемодиализная клиника на семь мест. Об этом сообщил аким района Нурбек Сатаров.

По словам акима, предприниматели взяли в аренду двухэтажное здание и отремонтировали его. Оборудование в клинику было завезено из Германии. На данный момент клиника передана в пользование и начала работать.

В новом центре работают два врача высшей категории, две медсестры, один повар. В дальнейшем жители района, которые нуждаются в гемодиализе, смогут лечиться в этом центре.

Плата за лечение будет осуществляться через Фонд обязательного медицинского страхования. Каждый пациент будет получать лечение по четыре часа через день и получать бесплатное питание. В Ат-Башинском районе 10 больных нуждающихся в гемодиализе, которые до этого ездили лечиться в город Нарын.

В Кыргызстане зарегистрированы и получают гемодиализ более 1500 человек. 604 из них получают услугу бесплатно, 764 получают лечение в облегченном варианте. Гемодиализ — это наиболее распространенный метод при лечении хронической болезни почек.

Над материалом работала: Дилде Шатанова.