Пресс-служба правительства 22 февраля сообщила, что скоро в Бишкеке откроется новый Центр обслуживания населения (ЦОН), он будет располагаться в здании бывшего торгового центра «Эльдорадо».

Здание «Эльдорадо», ранее принадлежавшее жене депутата Искендера Матраимова, было передано экс-замглавой таможни Райымбеком Матраимовым на баланс государства в счет возмещения ущерба по делу о коррупции на таможне.

Премьер-министр Улукбек Марипов с незапланированной проверкой посетил один из ЦОНов Бишкека. Во время визита он сообщил, что новый ЦОН укомплектуют персоналом и установят необходимое оборудование.

ЦОН будет предоставлять более широкий спектр услуг, например, выдачу всех справок по линии МВД и Минобороны.

«Премьер поручил увеличить количество ЦОНов в городе Бишкек и в целом по республике, а также улучшить условия во всех ЦОНах, в частности для удобства граждан, ожидающих своей очереди, повысить качество предоставляемых государственных услуг», – сообщили в правительстве.

Также руководителям ЦОН было поручено спроектировать личные кабинеты в формате «open space», чтобы видеть работу сотрудников с посетителями.

Дело Матраимова

Райымбек Матраимов — бывший замглавы кыргызской таможни и фигурант самого громкого коррупционного скандала в истории Кыргызстана.

18 февраля его задержали сотрудники ГКНБ в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов.

Ранее Матраимов уже проходил обвиняемым по делу о коррупции на таможне. Однако 11 февраля Первомайский суд освободил Матраимова, который признал вину.

То заседание получилось коротким, особенно для дела такого масштаба — менее чем за час Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне и суд признал его виновным обязав к выплате штрафа в 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США).

Кроме штрафа, Матраимов ранее возместил государству ущерб, перечислив 2 миллиардов сомов ($24 миллиона) — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир.