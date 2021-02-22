Центральная избирательная комиссия утвердила смету на предстоящие выборы в местные кенеши — на их подготовку и проведение отведено 425,2 млн сомов.

По данным ЦИК, больше всего средств уйдет на зарплату членам ТИК, УИК, операторов АСУ, а также сотрудникам милиции, которые будут дежурить в день выборов. Всего на эти расходы отведено 182, 6 млн сомов.

Чуть меньше отложено на «прочие расходы» — 144,1 млн сомов. На что именно пойдут эти деньги непонятно, ведь на товары для хозцелей, транспортные расходы и услуги связи деньги выделены отдельно.

На товары для текущих хозцелей ЦИК выделила 37,1 млн сомов, а на услуги связи — 6,6 млн сомов.

На транспортные расходы отложили 19,04 млн сомов, но еще отдельно 4,3 млн сомов заложили для расходов на служебные поездки.

Об отчислениях в Соцфонд из зарплат тоже не забыли — на эти цели планируется потратить 31,4 млн сомов.



Ранее, по данным ЦИК, на проведение президентских выборов и референдума, прошедших 10 января 2021 года, из госбюджета было затрачено чуть более 538 млн сомов, что сопоставимо с годовым бюджетом Таласской области.