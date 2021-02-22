Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 44 человек. В Ошской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 25;

Чуйская область — 9;

Ош — 3;

Иссык-Кульская область — 2;

Таласская область — 2;

Джалал-Абадская область — 2;

Нарынская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 929 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Кыргызстане не зарегистрировано смертей пациентов с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 458 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 47 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 82 803 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 22 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 409 пациентов, из них 23 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 322 пациента лечатся амбулаторно.