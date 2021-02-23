Пресс-служба ГКНБ сообщила, что по подозрению в вымогательстве взятки задержана руководительница одного из информационных агентств.

По данным Госкомитета, её задержали с поличным при получении 84 тысяч сомов 22 февраля по статье «Вымогательство».

«Задержанная вымогала денежные средства за удаление видеоматериала, где заявитель запечатлен в момент привлечения к административной ответственности сотрудниками патрульной милиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ГКНБ.

Задержанную водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. В Госкомитете не сообщили, каким именно СМИ руководит задержанная. Однако несколько изданий со ссылкой на собственные источники сообщают, что задержанной может быть руководительница информационного агентства «Кабарлар» Умут Мухамбетова.