Глава многопрофильной клиники Айнура Сагынбаева в начале января опубликовала видео под названием «Почему девушки не должны лишаться девственности до замужества? Медицинская точка зрения».

Однако консультантка по сексуальному и репродуктивному здоровью Айканыш Эралиева считает, что видео получилось «осуждающим, ложным и негативным».

Эралиева ведет образовательную страницу «Чпок чпок» на русском и кыргызском языках. В ней она рассказывает о сексе и сексуальности, здоровье и об отношениях с людьми.

Что сказала Сагынбаева в видео?

За полтора месяца видео Сагынбаевой посмотрели уже более 170 тысяч раз, а прокомментировали более 650 раз. Почти все комментарии положительно отозвались и поддержали утверждения врачини.

В начале своего видео Сагынбаева говорит, что решила затронуть эту тему не с точки зрения морали и традиций, а как врач, сестра и мать. Она выделила две «медицинские» причины для хранения девственности до замужества: гигиена и беременность.

Гигиена

Врач по образованию Сагынбаева считает, что у девстенниц и недевственниц различается личная гигиена. Например, по ее словам, девстенницам «достаточно» подмыться и использовать прокладки.

«А у женщин гигиена посложнее: будут выделения, которые надо будет контролировать, два-три раза в год ходить к гинекологу, делать УЗИ, сдавать мазки. У девушек одни выделения, у женщин — другие», — сказала она.

Сагынбаева считает, что недевственницы более уязвимы перед простудой. По ее мнению, они «сразу заболевают», если справят нужду на улице во время поездки или наденут тонкие колготы.

«Я замечаю, как девочки ходят в легких колготках. Да, это опасно, но все равно они не простывают. Поэтому мы иногда журим их: “Эх, ты не понимаешь, потому что девственница”», — сказала глава клиники.

Беременность

Сагынбаева в видео говорит, что некоторые девушки перед началом половой жизни не знают, что «от этого» могут рождаться дети и беременеют.

«Девочки, да, когда вы начинаете жить половой жизнью, появляется ребенок. А вы потом будете бегать и искать законные и незаконные способы аборта, таблетки пить», — предполагает она.

По ее мнению, прерывание беременности может повлиять на репродуктивную способность женщины в будущем. Сагынбаева считает, что в большинстве случаев бесплодия его причиной является именно предыдущий аборт.

Глава клиники отметила, что некоторые «умные» девушки знают и пользуются контрацептивами. По ее мнению, при приеме противозачаточных таблеток или установке спирали, «там все открывается» для вирусов и бактерий.

«Когда пьешь контрацептивы гормональный фон все равно меняется, сколько бы врачи не отрицали это. Мы, рожавшие женщины, применяем их вынужденно. Девушкам лучше этого не делать», — считает она.

В конце своего видео она подчеркнула, что рассказала все это, чтобы здоровье «будущих мам» было хорошим и они, выйдя замуж и став келин (невестками), родили детей с крепким здоровьем.

Что не так с видео? Объяснение Эралиевой

Специалистка по репродуктивному здоровью Айканыш Эралиева не согласна с высказываниями Сагынбаевой. Ей «очень жаль», что человек с высшим медобразованием говорит, что девственная плева или гимен влияет на иммунитет человека.

«Ведь на иммунитет влияют совсем другие вещи в организме, а не слизистая складочка не состоящая из кровеносных сосудов, или каких-либо других клеток, влияющих на иммунитет. Я до сих пор не представляю, как девственность может защитить от мороза, простуд и воспалений половых органов», — сказала Эралиева.

Она отметила, что гимен и девственность — это не одно и тоже, так как у каждого человека свои физиологические особенности. У кого-то его может и вовсе не быть, а у кого-то сохраниться до родов.

Эралиева не может понять, как наличие гимена может влиять на вагинальные выделения, так как они появляются уже после первой менструации у подростков. Единственное, могут быть выделения с резким запахом или зеленоватого цвета.

«И тогда нужно обращаться к гинекологу, и не обязательно взрослому. Если девушка подросток, то она может обратиться к подростковому гинекологу. Кажется, авторка видео не знает, что среди ее медицинских коллег существуют подростковые гинекологи», — предположила Эралиева.

Еще одним минусом этого видео консультантка назвала «неверную» информацию о методах контрацепции, точнее о том, что девушки беременеют сразу после секса.

«Но видимо Айнура Сагынбаева не знает, что есть методы контрацепции, которые помогают избежать незапланированной беременности, а сразу же говорит об аборте. И не имея полной информации об аборте, считает, что аборт ведет к бесплодию», — сказала специалистка.

По ее словам, это еще один миф, который был развеян множеством научных статей о том, что «аборт не ведет к бесплодию».

Также Эралиева сомневается в компетентности Сагынбаевой в вопросе контрацептивов. По ее мнению, оральные контрацептивы или гормональные спирали, наоборот, помогают улучшить репродуктивное здоровье женщины и помогают ей планировать свою беременность, если она этого хочет.

«Гормональные контрацептивы помогают улучшить гормональный фон, а не нарушить его. Они уменьшают боли во время менструации, стабилизируют менструальный цикл», — рассказывает Эралиева.

«Не медицинская точка зрения»

Айканыш Эралиева считает, что такие люди, как Сагынбаева нагнетают страх женщин перед визитами к гинекологу своей медицинской «дезинформацией».

«Для меня это видео вообще не было с медицинской точки зрения. Оно было очень осуждающим, с ложной информацией и негативным. В видео ни разу не было сказано о презервативе, как об альтернативном методе контрацепции. Это еще раз подчеркивает, что видео было сделано не с целью защиты будущего, а с целью осуждения девушек за свободный сексуальный выбор, с целью контроля над чужими телами», — считает Эралиева.

Она считает, что отсутствие сексуального образования и информации на кыргызском языке не должно позволять «нести чушь, свои догадки и мифы» в массы, преподнося это с точки зрения медицины.

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