Информационное агентство «Кабарлар» прокомментировало задержание директора Умут Мукамбетовой сотрудниками ГКНБ 22 февраля. В спецслужбе сообщали, что Мукамбетова якобы требовала деньги за удаление видеоматериала с задержанием пьяного мужчины за рулём.

По данным издания, последние две недели их информационный сайт подвергался хакерской атаке, а затем на руководство агентства вышли несколько человек с требованием не писать негативные материалы в адрес некоторых политиков.

«Позже гражданин по имени Аскар обратился к Мукамбетовой с просьбой организовать ему пресс-конференцию с журналистами. Он утверждал, что хочет дать пресс-конференцию с целью рассказать ситуацию по поводу своего задержания», — сообщили в информагентстве.

В «Кабарлар» отметили, что Мукамбетова «знакома лично с этим человеком и поэтому согласилась помочь в организации пресс-конференции».

«Он обещал предоставить 20 тысяч сомов на расходы по организации пресс-конференции в гостинице “Жаннат”. Наше агентство считает, это целенаправленной подставой, чтобы очернить репутацию информационного агентства», — заявили в «Кабарлар».

Отмечается, что сам Аскар был задержан патрульными за вождение автомашиной в нетрезвом состоянии. Затем видео с его задержанием опубликовал новостной сайт «oppa_kg».

«Дальнейшее его распространение в сети не зависело от “Кабаралар”», — добавили в издании.

Мукамбетову задержали 22 февраля сотрудники ГКНБ. Ее водворили в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в вымогательстве взятки. В Госкомитете сообщили, что ее задержали с поличным при получении 84 тысяч сомов.

«Задержанная вымогала денежные средства за удаление видеоматериала, где заявитель запечатлен в момент привлечения к административной ответственности сотрудниками патрульной милиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ГКНБ.