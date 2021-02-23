Журналисты «АКИпресс» сообщили, что 22 февраля у въезда в Зулпуевский айыл окмоту Ноокатского района Ошской области перевернулся цементовоз, жертв нет. На место происшествия собрались местные жители, которые воспользовались вывалившимся бетоном из автомашины для починки дороги.

По данным УВД Ошской области, смесь была предназначена для строительства новой автозаправочной станции у въезда в Зулпуевский айыл окмоту.

Однако примерно в 17:00 вечера цементовоз перевернулся на обочине дороги и врезался в электрический столб и ограду частного дома. Водитель успел выпрыгнуть из автомашины.

Сельчане рассказали корреспонденту «АКИпресса», что перевезли бетон на тележках и заполнили им ямы на местной дороге. Также была опубликована фотография с надписью «Под предлогом залатаны немного дырявые дороги Нооката».