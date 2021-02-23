Партия «Мекенчил» отказалась от участия в выборах в местные кенеши и парламент в 2021 году. Об этом «Клоопу» сообщил заместитель руководителя штаба партии Эркин Баяманов.

По его словам, такое решение принял один из основателей партии Садыр Жапаров, который «не стремится и никогда не будет стремиться к тотальной власти».

«Жапаров не допустит участия своей партии на парламентских и местного уровня выборах.Таким образом, он свёл к нулю риски, связанные с тем, что во власть вновь могли бы просочиться те же продажные и двуличные люди — приспособленцы. Отныне не будет понятия «провластная партия» и Жапаров поставил спокойствие и интересы народа на первое место», — сказал Баяманов.

В партии отметили, что «Мекенчил» останется самостоятельной организацией вне политических процессов. О слиянии партии с другими политобъединениями пока не сообщается.

Партия «Мекенчил»

Партию «Мекенчил» в 2010 году основали давние соратники Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров. В октябре 2020 года политобъединение впервые решило поучаствовать в парламентских выборах.

Одним из главных предложений партии на выборах было проведение конституционной реформы для создания единой системы управления. Также партия планировала очистить государство от коррупционеров.

Однако мекенчиловцам не хватило 0,05% для преодоления избирательного порога. Но в результате массовых протестов недовольных итогами прошедших выборов, результаты голосования были отменены.

Сами члены партии заняли ключевые должности после политического кризиса и смены власти. Например, Ташиев стал председателем Госкомитета нацбезопасности а Садыр Жапаров — президентом Кыргызстана.

Ещё один член партии — бывший депутат парламента Курманкул Зулушев — назначен генеральным прокурором. Указ об этом подписал Жапаров, когда занимал должность премьер-министра и и.о. президента.

Придя к власти, мекенчиловцы стали воплощают в жизнь свои главные тезисы — Жапаров инициировал конституционную реформу, а Ташиев занялся борьбой с коррупцией — ГКНБ постоянно задерживает чиновников по обвинению в коррупции, они выплачивают государству ущерб, а затем их отпускают.