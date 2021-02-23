Совсем скоро, 11 апреля 2021 года, в Кыргызстане пройдут выборы в местные кенеши. Власти не исключают того, что в тот же день пройдет референдум по изменению Конституции. В разгар пандемии коронавируса и смены власти в Кыргызстане, мы очень хотим, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачно и справедливо.
Чтобы охватить каждый участок в стране, нам нужно около 3000 человек. Мы уже дважды осветили выборы вместе с нашими прекрасными наблюдателями.
2. Выборы президента и референдум-2021. А здесь нас было уже 1500 человек и мы охватили более 70% участков в Кыргызстане.
Если у вас есть близкие, друзья или родственники, которые тоже хотели бы быть наблюдателями, зовите их к нам.
Как это будет работать?
До 11 апреля 2021 года мы наберем около 3000 наблюдателей. Наши специалисты по праву, журналисты и видеографы научат вас распознавать нарушения. Мы покажем вам как правильно все фиксировать на камеру, составлять акты о нарушениях и присылать все это нам для моментальной публикации на огромную аудиторию.
На парламентских выборах 4 октября 2020 года мы собрали около 200 наблюдателей, которые в режиме реального времени публиковали все нарушения на сайте «Клоопа». Нам удалось зафиксировать массовый подвоз и подкуп избирателей, а также составить десятки актов о нарушениях.
А 10 января 2020 года к нам присоединились 1500 наблюдателей, что в 7,5 раз больше! Мы осветили выборы больше чем на 1500 избирательных участках и добились того, чтобы ЦИК вынес предупреждения и штрафные санкции членам УИКов. А это значит, что недобропорядочные председатели и члены УИКов не смогут работать на следующих выборах.
Теперь же нас будет в 2 раза больше. Это будет самая огромная сеть наблюдателей в истории Кыргызстана. Только представьте насколько страшно кому-либо будет совершать махинации, когда наши наблюдатели будут следить за ходом голосования на каждом участке в стране.
Сейчас Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обещает реагировать на все нарушения, которые будут публиковаться в СМИ. Если наши наблюдатели зафиксируют нарушения с фото- и видео- доказательствами, наши юристы будут требовать их тщательной проверки в день выборов и после.
Ну, а если кто-то попытается оказать давление на наших наблюдателей, мы организуем для вас любую требующуюся помощь: от услуг юриста вплоть до экстренной эвакуации.
Будет ли эта работа оплачиваться?
Да, будет. Мы считаем, что любой честный труд должен быть оплачен.
Конечно, во-первых, вы выполните свой гражданский долг. Ну а во-вторых, сможете заработать 5000 сомов.
Кто может подать заявку?
Абсолютно все граждане Кыргызстана старше 18 лет. Нам не важен ваш язык общения, ваши место работы и жительства. Самое главное, чтобы у вас было желание помочь стране провести честные и прозрачные выборы.
Кроме этого, вы должны быть готовы к онлайн-тренингам в течение марта и апреля этого года.
Ну что же, вы с нами?
Если да, то здорово! Тогда пройдите по ссылке ниже и заполните заявку.
https://kloopmedia.github.io/Journal/#/p/elections_monitoring