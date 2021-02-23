До 11 апреля 2021 года мы наберем около 3000 наблюдателей. Наши специалисты по праву, журналисты и видеографы научат вас распознавать нарушения. Мы покажем вам как правильно все фиксировать на камеру, составлять акты о нарушениях и присылать все это нам для моментальной публикации на огромную аудиторию.

На парламентских выборах 4 октября 2020 года мы собрали около 200 наблюдателей, которые в режиме реального времени публиковали все нарушения на сайте «Клоопа». Нам удалось зафиксировать массовый подвоз и подкуп избирателей, а также составить десятки актов о нарушениях.

А 10 января 2020 года к нам присоединились 1500 наблюдателей, что в 7,5 раз больше! Мы осветили выборы больше чем на 1500 избирательных участках и добились того, чтобы ЦИК вынес предупреждения и штрафные санкции членам УИКов. А это значит, что недобропорядочные председатели и члены УИКов не смогут работать на следующих выборах.

Теперь же нас будет в 2 раза больше. Это будет самая огромная сеть наблюдателей в истории Кыргызстана. Только представьте насколько страшно кому-либо будет совершать махинации, когда наши наблюдатели будут следить за ходом голосования на каждом участке в стране.

Сейчас Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обещает реагировать на все нарушения, которые будут публиковаться в СМИ. Если наши наблюдатели зафиксируют нарушения с фото- и видео- доказательствами, наши юристы будут требовать их тщательной проверки в день выборов и после.

Ну, а если кто-то попытается оказать давление на наших наблюдателей, мы организуем для вас любую требующуюся помощь: от услуг юриста вплоть до экстренной эвакуации.