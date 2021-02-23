Коалиция против пыток в Кыргызстане сообщила о том, что Комитет ООН по правам человека вынес решение по делу о смерти кыргызстанца Фирусхана Физиева в стенах ГКНБ после задержания и пыток.

Эту информацию подтвердили и в Центре защиты прав человека «Кылым шамы» — в производстве их юриста находилось это дело.

История Фирусхана Физиева

До гибели Фирусхан Физиев проработал в Государственной таможенной службе почти десять лет, был женат, имел троих детей. Офицер имел множество наград и поощрений, в июне 2010 года в числе добровольцев отправился на юг республики, где разгорелся межэтнический конфликт, для установления мира. Должность главного инспектора управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков была его последней работой.

В 2011 году в ночь с 29 на 30 июля в ходе спецоперации Физиева арестовали сотрудники спецназа ГКНБ «Альфа» по подозрению в «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке ношении огнестрельного оружия и боеприпасов». По версии ГКНБ, во время задержания он оказал вооруженное сопротивление, и погиб при падении с крыши здания ГКНБ. Как он попал на крышу, руководство ГКНБ не уточняло.

Однако, по показаниям свидетелей, Физиев был арестован живым и доставлен в здание ГКНБ, где через несколько часов скончался. По данным правозащитников, заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило множественные травмы, полученные покойным незадолго до смерти, которые сам он получить не мог.

«Множественные кровоподтеки, ссадины головы, лица, шеи, туловища и конечностей, с ушибом головного мозга, переломами ребер, грудины, грудных позвонков с кровоизлияниями во внутренние органы получены Физиевым не одномоментно, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Описанные телесные повреждения по срокам давности получены незадолго до смерти, они привели к развитию травматического шока и в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью, повлекший за собой смерть», — отмечают в «Кылым шамы».

Позже в «Кылым шамы» обратилась сестра покойного, гражданка Таджикистана Банюша Резазаде с просьбой разобраться в смерти ее брата. Дело по заявлению было принято на производство, после чего правозащитники дали пресс–конференцию, где и показали журналистам видео с рассказом свидетеля о применении пыток к Физиеву.

По показаниям свидетелей, в избиении и пытках участвовали сотрудники ГКНБ. Но к уголовной ответственности привлекли только двоих сотрудников спецназа «Альфа» ГКНБ, которые доставили Физиева в приемный блок здания. Их обвиняли по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Нанесение тяжких телесных повреждений».

Сотрудники «Кылым шамы» и потерпевшая сторона изучили приговор и посчитали, что подсудимые невиновны в смерти таможенника. Органы прокуратуры, «не проведя должным образом объективного и всестороннего расследования» и необходимых следственных мероприятий, предъявили обвинение только двум спецназовцам.

Они не стали выяснять, кто из сотрудников ГКНБ, упомянутых в свидетельских показаниях, на момент пребывания в здании Физиева, применял к нему насилие.

Меж тем, по мнению правозащитников, подсудимые спецназовцы были «в наименьшей степени заинтересованы в выбивании признательных показаний». В итоге им вынесли оправдательный приговор, который оставил в силе Верховный суд.

После этого «Кылым Шамы» и адвокат Физиева обратились к генеральному прокурору Аиде Саляновой с просьбой принять меры по установлению личностей истинно виновных в смерти Физиева и привлечь их к ответственности.

Но, как отмечают правозащитники, «надзорный орган оставил это обращение без рассмотрения и до вынесения окончательного приговора, подавал необоснованные представления на судебные решения». После этого юрист «Кылым Шамы» Рыспек Адамалиев подготовил и отправил индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека, которая была удовлетворена только в феврале 2021 года.

Что сказали в Комитете ООН?

Комитет ООН по правам человека вынес решение по жалобе Адамалиева 19 февраля 2021 года. В нем отмечается, что республика «не провела оперативного, беспристрастного и эффективного расследования обстоятельств пыток и смерти жертвы, а также не предоставила эффективные средства правовой защиты». Этим Кыргызстан нарушил ряд статей Международного пакта о гражданских и политических правах.

Сейчас республика, согласно решению Комитета, должна обеспечить «проведение независимым механизмом быстрого, эффективного, тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования» пыток и смерти Физиева и привлечь к ответственности виновных в них. Также Кыргызстан должен регулярно извещать о том, как идет расследование, и «предоставить адекватную компенсацию за страдания и нарушения прав жертвы [пыток]».

«Республика должна в пределах 180 дней предоставить в Комитет информацию о мерах, принятых во исполнение данного решения», — отмечается в решении.