Премьер-министр Улукбек Марипов 22 февраля выступил с обращением, связанным с тем, что 29 января президент Садыр Жапаров подписал указ «О новой государственной кадровой политике».

По данным пресс-службы правительства, этот указ направлен на «создание условий для кардинального улучшения системы и практики подбора кадров на государственные и муниципальные должности».

Марипов отметил, что главное поручение Жапарова – «кардинально изменить систему и практики отбора кадров».

Для реализации указа правительство введет системную аттестацию акимов районов и их заместителей. Также будет введен принцип ротации акимов.

Премьер-министр пояснил, в чем заключается основная цель этой работы:

в укреплении единства народа;

в искоренении понятия «север-юг» на государственной службе;

в устранении кадрового трайбализма, клановости;

в исключении случаев получения должностей на государственной службе путем связей и знакомств;

в предупреждении возникновения конфликта интересов, особенно при возникновении разногласий между местным населением с инвесторами;

в ликвидации системных коррупционных схем.

По мнению Марипова, это поможет стимулировать руководителей на местах работать качественно и на результат.

«Хочу еще раз отметить, что мы не большой по численности народ. Нам нужно согласие. В ближайшие дни начнется аттестация, при проведении которой будут созданы равные условия для всех участников. Процесс пройдет открыто и прозрачно перед общественностью», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, состав аттестационной комиссии – это бывшие руководители районов и областей, имеющие весомый авторитет, ветераны государственной и муниципальной служб.

Марипов добавил, что успешно прошедшие аттестацию руководители госадминистраций и их заместители будут рассмотрены в качестве основных претендентов для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.