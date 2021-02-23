Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что в Кыргызстане зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

В минздраве отметили, что вакцина прошла регистрацию в Департаменте лекарственных средств и медицинских изделий.

«Регистрация “Спутник V” позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции», — добавили в министерстве.

Кроме российской вакцины, Кыргызстан получит 504 тысячи доз британской вакцины AstraZeneca. Вакцины предоставит Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) в рамках программы COVAX.

Поставку AstraZeneca ГАВИ начала еще в начале февраля 2021 года. Условия хранения вакцины от AstraZeneca составляет 2 — 8 °С (условия обычного холодильника). Срок годности вакцины — шесть месяцев.

Что известно про «Спутник V»

«Спутник V» — вакцина российского производства, разработанная «Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи». В России вакцину зарегистрировали еще в августе 2020 года.

Ранее минздрав планировал использовать для вакцинации кыргызстанцев вакцину американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech по программе COVAX. Однако из-за отсутствия специальных холодильников вакцину Кыргызстан пока не получил.

Позже глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил в интервью Sputnik.kg, что Кыргызстан попросил у России 500 тысяч доз «Спутник V». Министр добавил, что этого количества хватит, чтобы вакцинировать 250 тысяч человек, сама вакцинация проходит в два этапа.

Российская вакцина стала первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 еще до начала третьей фазы испытаний. Ее разработчики уверяли, что эффективность вакцины составляет около 95%.

*На третьей фазе испытаний количество добровольцев увеличивается и их разделяют на две группы. Одним вводят вакцину, другим — плацебо.

Отсутствие результатов третьей фазы клинических испытаний и поспешная регистрация подпортили имидж российской вакцины в мире и вызвали недовольство в научных кругах.

Однако 2 февраля в авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликовали предварительные результаты третьей фазы исследований российской вакцины, в которой принимали участие 19 866 человек. По данным журнала, эффективность вакцины составила 91,6%, а серьезных побочных последствий ни у кого из добровольцев не наблюдалось.

Вакцина также показала свою эффективность у людей в возрасте 60 лет и старше. Но ее не испытывали на несовершеннолетних, беременных, и кормящих матерях, поэтому как действует вакцина на эти группы, пока неизвестно.

«Спутник V» вводят двукратно с интервалом в три недели. Иммунитет вырабатывается через три недели после введения второго компонента вакцины.

Кроме России, «Спутник V» зарегистрирована в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее и Тунисе.