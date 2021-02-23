Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане скончались два человека с COVID-19. Оба пациента лечились в Бишкеке.
По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 460 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 72 человек. В Ошской области новых случаев заражения не выявлено.
- Чуйская область — 47;
- Бишкек — 17;
- Иссык-Кульская область — 3;
- Баткенская область — 2;
- Джалал-Абадская область — 1;
- Ошская область — 1;
- Нарынская область — 1.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 001 случай заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 76 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 82 879 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 23 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 383 пациента, из них 20 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 341 пациент лечится амбулаторно.