Главный редактор издания Factcheck.kg Болот Темиров 23 февраля получил награду «Поборник борьбы с коррупцией» от Госдепартамента США. Эту награду впервые вручают 12 лицам со всего мира, которые противостоят коррупции и борются за прозрачность и подотчетность властей. Об этом сообщило посольство США в Кыргызстане.
«Темиров был выбран среди многих других достойных кандидатов за свою многолетнюю деятельность в качестве журналиста-расследователя, направленную против коррупции в правительстве и организованной преступности», — написала пресс-служба посольства.
Награду Темирову вручил посол США Дональд Лу, который отметил, что Темиров «проливает свет» на обе стороны одной медали: организованная преступность и коррупция.
«Кыргызский народ должен иметь веру в то, что такие отважные журналисты, как Болот, оказывают поддержку правоохранительным органам в привлечении таких людей, как Райымбек Матраимов и Камчыбек Кольбаев, к ответственности за их преступления», — сказал Лу.
Темиров же сказал, что для него «большая честь» быть среди первых 12 лауреатов этой награды, и он прежде всего рад тому, что о Кыргызстане узнают всем мире.
«Что мир знает, что мы боремся с негативными явлениями в обществе и идем по пути повышения прозрачности и подотчетности властей. Что СМИ Кыргызстана достигли такого уровня независимости и мужества, что могут изменить страну к лучшему», — сказал расследователь.
В американском посольстве отметили, что Соединенные Штаты сделали борьбу с коррупцией своим приоритетом. Вследствие чего только в 2020 году США публично назвали имена 41 коррумпированного чиновника других стран и внесли их в санкционный «список Магнитского».
Экс-замглавы таможенной службы Райымбек Матраимов вместе с женой Уулкан Тургуновой был внесен в этот список в декабре 2020 года после его первого задержания 22 октября.
«В настоящее время Соединенные Штаты также предлагают вознаграждение в размере $1 млн за информацию, ведущую к разрушению преступной сети Камчыбека Кольбаева. США продолжат поддерживать борьбу с коррупцией и организованной преступностью в Кыргызстане и во всем мире», — заключили свое сообщение в посольстве.
Посольство США против коррупции
Незадолго до внесения Матраимова и его супруги в санкционный список американский посол Дональд Лу раскритиковал кыргызские власти за недостаточные шаги по борьбе с организованной преступностью.
По его словам, именно журналисты «Клоопа», «Азаттыка», OCCRP и Factchechk.kg своими расследованиями начали раскрывать коррупционные схемы в стране.
Также посол считает, что задержание кримавторитета Камчы Кольбаева и Матраимова «похожи на голливудский фильм про мафию», но это «должно быть только началом» борьбы.
Тогда МИД Кыргызстана назвал заявление Лу «элементом вмешательства во внутренние дела страны и давления на следствие».
Кто такой Болот Темиров?
Темиров возглавляет редакцию Factcheck.kg, которая с 2018 года публикует свои расследования. В них главными фигурантами чаще всего становятся чиновники, политики и их приближенные, а также коррупционные схемы госорганов.
Также журналисты Factcheck.kg разоблачали фейковые аккаунты, проверяли на достоверность фотографии политиков и деятелей (например фото бывшего президента Алмазбека Атамбаева с фигурантом антикоррупционного расследования «Азаттыка» и «Клоопа» Хабибулой Абдукадыром), и выпускали собственное расследование про стоимость аксессуаров жены Матраимова Уулкан Тургуновой.
После выхода расследования об аутфитах Тургуновой на сайт издания обрушилась DDoS-атака. Материал переопубликовали еще несколько крупных кыргызских изданий и тоже подверглись кибератаке.
В январе 2019 года Темирова избили трое неизвестных мужчин возле его офиса. Тогда издание связало нападение с его профессиональной деятельностью, но милиция зафиксировала факт по статье «Грабеж». Нападавших позже нашли и осудили к штрафу по 50 тысяч сомов и 2,5 годам лишения свободы.
С недавнего времени Темиров начал работать в связке с другим известным расследователем из «Азаттыка» Али Токтакуновым. Вместе они продолжили изучать «таможенную империю» Матраимова и его связь со спикером парламента Талантом Мамытовым.
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