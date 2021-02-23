Главный редактор издания Factcheck.kg Болот Темиров 23 февраля получил награду «Поборник борьбы с коррупцией» от Госдепартамента США. Эту награду впервые вручают 12 лицам со всего мира, которые противостоят коррупции и борются за прозрачность и подотчетность властей. Об этом сообщило посольство США в Кыргызстане.

«Темиров был выбран среди многих других достойных кандидатов за свою многолетнюю деятельность в качестве журналиста-расследователя, направленную против коррупции в правительстве и организованной преступности», — написала пресс-служба посольства.

Награду Темирову вручил посол США Дональд Лу, который отметил, что Темиров «проливает свет» на обе стороны одной медали: организованная преступность и коррупция.

«Кыргызский народ должен иметь веру в то, что такие отважные журналисты, как Болот, оказывают поддержку правоохранительным органам в привлечении таких людей, как Райымбек Матраимов и Камчыбек Кольбаев, к ответственности за их преступления», — сказал Лу.

Темиров же сказал, что для него «большая честь» быть среди первых 12 лауреатов этой награды, и он прежде всего рад тому, что о Кыргызстане узнают всем мире.

«Что мир знает, что мы боремся с негативными явлениями в обществе и идем по пути повышения прозрачности и подотчетности властей. Что СМИ Кыргызстана достигли такого уровня независимости и мужества, что могут изменить страну к лучшему», — сказал расследователь.

В американском посольстве отметили, что Соединенные Штаты сделали борьбу с коррупцией своим приоритетом. Вследствие чего только в 2020 году США публично назвали имена 41 коррумпированного чиновника других стран и внесли их в санкционный «список Магнитского».

Экс-замглавы таможенной службы Райымбек Матраимов вместе с женой Уулкан Тургуновой был внесен в этот список в декабре 2020 года после его первого задержания 22 октября.

«В настоящее время Соединенные Штаты также предлагают вознаграждение в размере $1 млн за информацию, ведущую к разрушению преступной сети Камчыбека Кольбаева. США продолжат поддерживать борьбу с коррупцией и организованной преступностью в Кыргызстане и во всем мире», — заключили свое сообщение в посольстве.

Посольство США против коррупции

Незадолго до внесения Матраимова и его супруги в санкционный список американский посол Дональд Лу раскритиковал кыргызские власти за недостаточные шаги по борьбе с организованной преступностью.

По его словам, именно журналисты «Клоопа», «Азаттыка», OCCRP и Factchechk.kg своими расследованиями начали раскрывать коррупционные схемы в стране.

Также посол считает, что задержание кримавторитета Камчы Кольбаева и Матраимова «похожи на голливудский фильм про мафию», но это «должно быть только началом» борьбы.

Тогда МИД Кыргызстана назвал заявление Лу «элементом вмешательства во внутренние дела страны и давления на следствие».

Кто такой Болот Темиров?

Темиров возглавляет редакцию Factcheck.kg, которая с 2018 года публикует свои расследования. В них главными фигурантами чаще всего становятся чиновники, политики и их приближенные, а также коррупционные схемы госорганов.

Также журналисты Factcheck.kg разоблачали фейковые аккаунты, проверяли на достоверность фотографии политиков и деятелей (например фото бывшего президента Алмазбека Атамбаева с фигурантом антикоррупционного расследования «Азаттыка» и «Клоопа» Хабибулой Абдукадыром), и выпускали собственное расследование про стоимость аксессуаров жены Матраимова Уулкан Тургуновой.

После выхода расследования об аутфитах Тургуновой на сайт издания обрушилась DDoS-атака. Материал переопубликовали еще несколько крупных кыргызских изданий и тоже подверглись кибератаке.

В январе 2019 года Темирова избили трое неизвестных мужчин возле его офиса. Тогда издание связало нападение с его профессиональной деятельностью, но милиция зафиксировала факт по статье «Грабеж». Нападавших позже нашли и осудили к штрафу по 50 тысяч сомов и 2,5 годам лишения свободы.

С недавнего времени Темиров начал работать в связке с другим известным расследователем из «Азаттыка» Али Токтакуновым. Вместе они продолжили изучать «таможенную империю» Матраимова и его связь со спикером парламента Талантом Мамытовым.

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