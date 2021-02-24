Министр иностранных дел Китая 22 февраля на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве заявил, что в Синьцзяне никогда не было «геноцида», «принудительного труда» или «религиозного угнетения» уйгуров, казахов и других коренных народов этого региона.

Ранее на заседании министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал ООН отреагировать на ситуацию в северо-западном регионе Китая. Он заявил, что «по сообщениям, пытки, принудительные труд и стерилизация женщин крайне там распространены и ситуация находится на гранью дозволенного».

Он также подчеркнул, что «Верховному комиссару ООН по правам человека или еще одному независимому эксперту по установлению фактов должен быть обеспечен срочный и беспрепятственный доступ в Синьцзянь».

В ООН сообщили, что они продолжают переговоры с Пекином об условиях доступа миссии наблюдателей в Китай.

Китайский чиновник Ван И, в свою очередь, пригласил наблюдателей ООН внимательно изучить ситуацию в Синьцзяне.

«Двери в Синьцзянь всегда открыты. Китай также приветствует визит Верховного комиссара по правам человека в Синьцзянь», — сказал Ван.

Также главным аргументом китайский властей остается контртеррористическая политика. Ван И добавил, что Синьцзянь сейчас живет в условиях «социальной стабильности и здорового развития», так как на протяжении четырех лет в регионе не было «террористических актов».

Министр иностранных дел Китая также сказал, что в Синьцзяне действуют 24 тысячи мечетей, и «эти основные факты показывают, что в регионе не было так называемого геноцида, принудительного труда или религиозного угнетения», добавив, что «такие подстрекательские обвинения сфабрикованы, исходя из невежества и предрассудков».

По оценкам ООН, не менее миллиона этнических уйгуров и представителей других этносов, исповедующих ислам, содержатся в Синьцзяне в закрытых учреждениях, которые Китай характеризует как «контрэкстремистские центры».

В них заключенных подвергают идеологической обработке, заставляют отказываться от своей религии, культуры и языка.

Мусульмане Синьцзяна подвергаются слежке и принудительному труду, в регионе проводится программа насильственного контроля рождаемости и разлучения детей и родителей.

Ранее Китай и китайские дипломаты отрицали и наличие лагерей перевоспитания для китайских уйгуров, кыргызов и казахов, но в 2018 году признали их существование.

МИД Кыргызстана с ноября 2018 года по февраль 2019 года изучал сообщения о пропаже этнических кыргызов в Китае, но позже заявил со ссылкой на власти Синьцзяня, что эти сообщения не подтвердились.

22 страны обвинили Китай в притеснении этнических меньшинств в провинции Синьцзянь. Эта критика прозвучала на 41-й сессии Совета ООН по правам человека.

В январе 2021 года США назвали геноцидом то, что происходит в Синьцзяне. В ответ Китай внес 28 чиновников в санкционный список за «ненависть к Китаю», считая, что они пытались вмешаться во внутренние дела страны и оскорбили китайский народ.

Расследование ВВС об изнасилованиях в Синьцзяне

Британская радиовещательная корпорация ВВС 2 февраля опубликовала истории бывших заключенных и работниц китайских «лагерей политического перевоспитания», которым удалось бежать из страны.

Они рассказали, что женщины в этих «лагерях» подвергаются систематическим истязаниям, сексуальному насилию и пыткам.

Одна из собеседниц, уйгурка Турсына Зияудун, бежавшая в США, рассказала, что стала жертвой жестокого избиения и неоднократного группового изнасилования в уйгурском гетто.

Несколько собеседниц ВВС рассказали, что в «лагерях» женщин стерилизовали и проводили над ними медицинские эксперименты. Их вынуждали принимать таблетки, сдавать анализы, а также вводили им уколы с неким вещество каждые 15 дней. От него наступали онемение и тошнота.

Госдепартамент США 4 февраля заявил, что «это злодеяние не должно остаться без ответа». Ранее Майк Помпео, в то время занимавший пост госсекретаря США, назвал происходящее в Синьцзяне «геноцидом».

В тот же день расследование обсуждалось в парламенте Великобритании. Член парламента Нуса Гани заявила, что «ужасающий инцидент показывает, что действия китайского правительства в Синьцзяне равносильны геноциду».

Британский госсекретарь Найджел Адамс заявил, что его страна будет сотрудничать с Евросоюзом и США с целью усилить давление на Китай. А глава МИД Австралии Мариз Пейн призвала ООН «немедленно» вмешаться в происходящее в Синьцзяне.

Сам Пекин назвал журналистский материал ВВС от 4 февраля «ложной информацией».