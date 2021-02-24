Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 24 человек. В Иссык-Кульской, Таласской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 12;

Нарынская область — 4;

Чуйская область — 3;

Ошская область — 3;

Баткенская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 025 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в стране не зафиксировали смертей пациентов с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 460 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 59 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 82 938 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 24 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 379 пациентов, из них 20 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 309 пациентов лечатся амбулаторно.

Среди медиков выявили один случай заражения. Он зарегистрирован в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 203 медработников, из которых выздоровели 4 160.