Это значит, что Кольбаев останется в колонии №47 до 22 марта.

Камчы Кольбаев был задержан в октябре 2020 года. В ГКНБ сообщили, что Кольбаева задержали «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней». Уже в ноябре стало известно, что его водворили в исправительную колонию №47.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев считает, что Камчы Кольбаев — «верхушка криминального мира» в Кыргызстане. Кольбаев известен как «коронованный вор в законе».

В 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Он также известен как «Коля-Киргиз».

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы — по информации ведомства в прошлом году в нее входило 424 человека.

Он один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. В 2012 году он был задержан по обвинению в организации преступной группировки, хранении наркотиков, применении насилия в отношении представителя власти и похищении человека.

Летом 2018 года журналисты-расследователи из Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли у Кольбаева квартиру в Дубае. По их информации, кыргызский «вор в законе» приобрел недвижимость в районе Dubai Marina по адресу Bahar 1 — там цены на недвижимость составляют от $400 до $700 тысяч.

По словам главы ГКНБ, силовики не могли приступить к задержанию других членов ОПГ, пока «вор в законе» Камчы Кольбаев был на свободе.

С момента заключения Кольбаева ГКНБ регулярно сообщает о задержании членов разных преступных группировок и известных криматоритетов.