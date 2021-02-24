Президент Садыр Жапаров в интервью российскому РИА «Новости» рассказал про то, как будет идти вакцинация кыргызстанцев с помощью России.

Не только «Спутник V»

По его словам, Россия «оказывает всестороннюю помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией», и партнерство в этом направлении будут развивать и дальше.

«Предлагается активизировать сотрудничество в области развития медицинского туризма, медицинского образования, сотрудничества в сфере фармации, внедрения информационных технологий, организации курсов повышения квалификации по специальностям […]Также активно развивается сотрудничество в рамках подготовки и развертывания вакцинации населения против коронавирусной инфекции в Кыргызстане с использованием вакцин российского производства», — сказал он.

Сейчас прошел регистрацию только «Спутник V», однако «рассматриваются возможные механизмы регистрации» и других российских вакцин в стране. Они уже включены минздравом в спецперечень лекарственных средств, которые можно ввозить в Кыргызстан без регистрации.

Кто и как получит вакцину?

По словам Жапарова, Кыргызстан будет идти по концепции ВОЗ — первыми вакцинируют медиков и сотрудников служб жизнеобеспечения, которые контактируют с людьми чаще всех. Позже вакцину получат граждане, имеющие «высокий риск развития тяжелых форм заболевания», социально-уязвимые группы населения и потом уже те, кто желает добровольно привиться.

Алгоритм распределения поступающих вакцин уже готов, склады готовы, а медиков уже учат, как хранить и использовать вакцину COVID-19.

«Мы — маленькая страна и болезнь может причинить нам огромный вред. Поэтому вакцинация для нас важна как в плане сохранения жизней соотечественников, так и скорейшего возвращения жизни в стране в нормальное русло без каких-либо ограничений», — заключил он.

Что известно про «Спутник V»

«Спутник V» — вакцина российского производства, разработанная «Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи». В России вакцину зарегистрировали еще в августе 2020 года.

Ранее минздрав планировал использовать для вакцинации кыргызстанцев вакцину американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech по программе COVAX. Однако из-за отсутствия специальных холодильников вакцину Кыргызстан пока не получил.

Позже глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил в интервью Sputnik.kg, что Кыргызстан попросил у России 500 тысяч доз «Спутник V». Министр добавил, что этого количества хватит, чтобы вакцинировать 250 тысяч человек, сама вакцинация проходит в два этапа.

Российская вакцина стала первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 еще до начала третьей фазы испытаний. Ее разработчики уверяли, что эффективность вакцины составляет около 95%.

*На третьей фазе испытаний количество добровольцев увеличивается и их разделяют на две группы. Одним вводят вакцину, другим — плацебо.

Отсутствие результатов третьей фазы клинических испытаний и поспешная регистрация подпортили имидж российской вакцины в мире и вызвали недовольство в научных кругах.

Однако 2 февраля в авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликовали предварительные результаты третьей фазы исследований российской вакцины, в которой принимали участие 19 866 человек. По данным журнала, эффективность вакцины составила 91,6%, а серьезных побочных последствий ни у кого из добровольцев не наблюдалось.

Вакцина также показала свою эффективность у людей в возрасте 60 лет и старше. Но ее не испытывали на несовершеннолетних, беременных, и кормящих матерях, поэтому как действует вакцина на эти группы, пока неизвестно.

«Спутник V» вводят двукратно с интервалом в три недели. Иммунитет вырабатывается через три недели после введения второго компонента вакцины.

Кроме России, «Спутник V» зарегистрирована в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее и Тунисе.