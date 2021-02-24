Детская писательница и активистка Алтын Капалова оформила трех своих детей на свои имя и фамилию. За это 28 января Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС подал иск на Капалову. Об этом активистка сообщила на своей странице в фейсбуке.

Первое заседание Свердловского райсуда Бишкека по этому делу состоится 25 февраля. Департамент ГРС просит суд аннулировать смену фамилии и отчества на матчество детей Капаловой, а также взыскать с нее госпошлину за иск в суд.

В чем суть иска?

В исковом заявлении говорится, что поводом для обращения в суд стала служебная записка из организационного-коммуникационного отдела ГРС в Департамент. В ней указали на публикацию Капаловой на фейсбуке от 19 января, где она написала, что дала своим детям матчество и свою фамилию.

«В связи с данной публикацией в ГРС стали поступать запросы относительно законности присвоения отчества детям по имени матери», — написано в иске.

При проверке специалисты ГРС выяснили, что процедура по смене фамилии и отчества была проведена 30 декабря 2020 года. По данным службы, причиной для этого Капалова указала «желание дать нейтральное отчество», так как отцы двух ее старших детей были лишены судом родительских прав.

При этом, специалистка ГРС, которая и оформила документы, письменно разъяснила, что Капалова просила присвоить детям отчество по имени своего сожителя, которого зовут «Алтын».

Департамент ГРС заявил, что таким образом была нарушена часть 1 статьи 30 закона «Об актах гражданского состояния». В ней указано, что перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца и матери.

Что говорит Капалова?

Активистка решила дать детям свое матчество, потому что их биологические отцы не давали разрешительные документы и «всячески пытались удержать контроль», при этом не выплачивая алименты.

Писательница в своем недавнем посте заявила, что ей «надоели преследования» со стороны государства. Она перечислила несколько таких событий за прошедший год: атака госканалов за проведение феминистской выставки, «мощнейшая» кибертравля, цензура выставки о правах женщин, задержание милиционерами за участие в мирном марше, повлекшее за собой травмы.

«Дорогое государство, у тебя что других дел не осталось? Ты не хочешь заняться образованием моих сыновей-школьников? Ты не хочешь заняться дошкольным образованием моей дочери? Ты не хочешь заняться их здоровьем? Ты не хочешь заняться их физическим и духовным развитием? Тебе больше нечего делать как придраться к их фамилии и матчеству?» — написала активистка.

Капалова интересуется, почему она — мать, которая одна воспитывает своих детей, не прося ни у кого помощи — не может дать им свою фамилию и имя. Она отметила, что кыргызские власти своими «нападками не дают» ей работать и созидать.

«Я провела десятки чтений по всей стране, написала десятки сказок и рассказов против насилия над детьми и женщинам, издала более 20 детских книг. Твои преследования влияют на мое физическое и психологическое здоровье и мою работоспособность», — обратилась Капалова к государству.

Она призвала власти соблюдать международные соглашения о гендерном равенстве и о борьбе со всеми видами дискриминации в отношении женщин. Также она требует, чтобы в кыргызское законодательство вписали равные права для матерей и отцов, а также возможность носить двойные, тройные фамилии или данные матери.

«Я не нарушила закон, я нарушила патриархальные устои. И ты не можешь отбирать у меня и у моих детей базовое право на имя и фамилию. Я понимаю, что у патриархата горит жопа. Но может мы уже начнем делать шаги в сторону гендерного равенства?» — предложила Капалова.

В случае, если Свердловский райсуд удовлетворит иск Департамента ГРС, Капалова намерена обратиться с апелляцией в международные суды.

Что говорят в ГРС?

Замдиректора Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Галлия Аманова в интервью изданию «Апрель» признала, что сотрудники ГРС «допустили ошибку», когда выдали новые документы детям Капаловой.

По ее словам, если Департамент выиграет дело, все выданные свидетельства о рождении детям активистки будут аннулированы. Им вернут первоначальные данные, зарегистрированные при рождении.