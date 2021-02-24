Бывший муфтий Максатбек Токтомушев 23 февраля опубликовал видеообращение, в котором он рассказал, что сотрудники ГКНБ сами вынуждали представителей муфтията дать им взятку.

По словам Токтомушева, он сам попросил бухгалтера муфтията дать деньги сотрудникам ГКНБ. Но это не было взяткой, потому что он беспокоился за состояние здоровья бухгалтера, у которого сахарный диабет. Следователи же держали его на допросе по пять часов.

«Распространенное видео в интернете, имеющее отношение ко мне, это маленькая часть одного большого происшествия. Выставлять меня дающим взятку — это шантаж. Здесь все происходит наоборот, можно считать, что сотрудники ГКНБ вымогали деньги», — рассказал экс-муфтий.

По его словам, с их стороны было давление.

«Говорили [сотрудники ГКНБ]:“1 млн 300 тысяч долларов [оказались] положены на депозит, мы разрешим проблему, мы поговорили с вышестоящими, они согласились. Оказывается, это очень большая сумма. Азирети муфтий, сколько вы сами дадите?”. Пугать и держать нашего бухгалтера в ГКНБ до 12 ночи, это нехорошо, друзья», — сказал Токтомушев.

Также Токтомушев обещал пролить свет на происходящее сейчас , когда закончатся следственные мероприятия, отметив, что «кыргызский народ в это не поверит».

О каком видео говорит экс-муфтий?

Ранее в социальных сетях было распространено видео с задержания главного бухгалтера муфтията Женишбека Бекиева. Так же на этом видео есть предположительно разговор экс-муфтия с оперуполномоченным по поводу денег.

На видео Токтомушев говорит, что передаст 100 тысяч долларов через своего бухгалтера. 70 тысяч он обещает отдать сразу, оставшуюся сумму — на следующий день. Также можно услышать, как экс-муфтий просит вынести заключение, что в результате проверки муфтията «ничего не было выявлено, никакого вреда не причинено».

«У меня полно “личных бизнесов”. Вы это и раньше знали. Поэтому при подсчете с разницей курса валют в принципе не осталось ни копейки. Я сказал Жениш аке [бухгалтеру муфтията — ред.], что 70 [тысяч долларов] будет подготовлено. Потом спросил у вас, через сколько будет готов документ? Дайте информацию о том, что не было никаких финансовых нарушений», — говорит он.

Позже на видео можно заметить, как предположительно Бекиева задерживают сотрудники ГКНБ во время передачи семи пластиковых пакетов с купюрами в долларах США.



Финансовые махинации в муфтияте

Главный бухгалтер ДУМК Женишбек Бекиев был задержан 10 февраля во время «передачи взятки» сотруднику ГКНБ.

По предоставленной информации ГКНБ, после выявления незаконных действий в ДУМК, руководство муфтията через своего бухгалтера предложило взятку в размере 100 тысяч долларов США, и бухгалтер был задержан во время передачи денег.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Дача взятки в особо крупных размерах», задержанного водворили в ИВС ГКНБ. Позже Токтомушев написал заявление об уходе с поста муфтия.

В тот же день стало известно о задержании Токтомушева сотрудникам ГКНБ по подозрению «в причастности к финансовым махинациям в муфтияте», его тоже водворили в ИВС ГКНБ.

Это вызвало общественный резонанс, сторонники Токтомушева выразили в соцсетях недовольство. 11 февраля они вышли на митинг и перед зданием ГКНБ требовали выпустить Токтомушева под домашний арест.

Первомайский суд постановил выпустить бывшего муфтия под домашний арест, без права покидать место проживания.

14 февраля Токтомушев опубликовал видеообращение с призывом «поддержать политику президента Садыра Жапарова» и просьбой не распространять информацию о том, что после ухода с поста муфтия и домашнего ареста он «сбежал за границу».

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