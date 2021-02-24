Пресс-служба УВД Первомайского района сообщила журналисту «Клоопа», что 23 февраля в редакции государственной газеты «Слово Кыргызстана» произошла драка между двумя сотрудницами. По данным УВД, вызов о драке поступил в милицию примерно в 16:30.

По приезду милиции, и.о. главного редактора издания Кифаят Аскерова написала заявление на коммерческую директорку Уматкуль Бралкееву.

Один из кабинетов после инцидента, фото: Kaktus.Media

По словам Аскеровой, Бралкеева «не дав ей работать, нанесла телесные повреждения». Аналогичное заявление в милицию подала и Бралкеева, которая сообщила, что Аскерова избила ее.

Оба факта в милиции зарегистрировали по статье «Мелкое хулиганство». Кроме этого, назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений.

В интервью Kaktus.Media Бралкеева рассказала, что после снятия побоев в больнице она планирует написать заявление на группу сотрудников газеты, которые могут поддерживать Аскерову.

«Аскерова нелегитимный и. о. главного редактора. Курманбек Мамбетов, уходя с должности, оставил ее первым заместителем главного редактора. Она сама себя назначила. […] Но главреда назначает правительство, ее никто не назначал», — рассказала Бралкеева.

Бралкеева также рассказала, что инцидент произошел на фоне внутриредакционного скандала с назначением Кифаят Аскеровы на должность и. о. главного редактора.

Кифаят Аскерову назначили на должность и. о. главного редактора газеты после ухода Курманбека Мамбетова. Ранее она работала в издании первым замредактора. Конфликт внутри коллектива газеты длится уже несколько месяцев.

Сам коллектив разделился на тех, кто поддерживает бывшего редактора Тамару Слащеву и тех, кто выступает против Слащевой и части сотрудников, все еще работающих в газете. Сама же Аскерова отказалась от публичных комментариев.