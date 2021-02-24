Фото УПСМ Бишкека.

Пресс-служба Управления патрульной милиции сообщила, что сотрудники милиции совместно с администрацией Ленинского района проводят разъяснительные и профилактические мероприятия среди стихийных торговцев вокруг Ошского рынка.

По их данным, в отношении шести человек составлены протоколы — их оштрафовали на 3 тысячи сомов.

В пресс-службе отметили, что в результате были очищены проезжие части улиц — граждане жаловались, что торговцы на обочине дороги препятствуют дорожному движению.

Такие рейды с ликвидацией незаконных точек торговли регулярно проводила мэрия Бишкека и Ленинский акимиат. Однако они не всегда проходят мирно.

В январе в соцсетях распространилось видео нападения на продавщицу Ошского рынка. Затем 10 февраля распространилось видео, в котором продавщица защищает свое рабочее место, крепко вцепившись за прилавок. Впоследствии это видео вызвало общественный резонанс.