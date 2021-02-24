Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24 февраля в Москве встретился с президентом России Владимиров Путиным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух государств обсуждали перспективы кыргызско-российский отношений по части политики экономики и торговли. На встрече Путин поздравил Жапарова со вступлением в должность президента и отметил, что у России и Кыргызстана «отношения привилегированные».

Вместе с этим Путин надеется, что Жапарову «удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию» в Кыргызстане. Путин также добавил, что Россия продолжит помогать Кыргызстану в борьбе с пандемией, как делала это ранее.

«И еще раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в Основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать условия для поступательного развития государства и, конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних связей», — добавил Путин.

Жапаров поблагодарил президента России и пригласил его посетить Кыргызстан с официальным визитом в «любое удобное время», на что Путин ответил благодарностью.

По словам президента Кыргызстана, его первый визит в качестве главы государства в Россию доказывает уровень отношений между странами.

«Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразэс, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны», — сказал Жапаров.

Он также поблагодарил Путина за поддержку во время пандемии COVID-19 и надеется, что уже в ближайшее время начнется вакцинация кыргызстанцев российской вакциной «Спутник-V».

На встрече Путин также добавил, что важная часть отношений Кыргызстана и России это то, что Кыргызстан сохранил русский язык как официальный.

«Это важно и для нас, и для граждан Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России — не требует дополнительных экзаменов, не создает дополнительных сложностей для кыргызстанцев, которые приезжают в Россию», — сказал Путин.