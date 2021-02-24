Пресс-служба президента сообщила о том, что Садыр Жапаров вылетел с первым зарубежным визитом в Россию. В ходе визита 24 и 25 февраля он намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить «актуальные вопросы двусторонних отношений».
В пресс-службе российского президента сообщают, что встреча с Путиным пройдет 24 февраля в Москве.
«Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития российско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.
Кроме того, запланированы встречи Жапарова с высокопоставленными российскими чиновниками и с кыргызстанцами, которые находятся в России — с соотечественниками и студентами.
Кого взял с собой Жапаров?
Вместе с ним, по информации пресс-службы аппарата президента, вылетело еще пятнадцать чиновников разного ранга:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- рукаппарата президента Суйунбек Касмамбетов;
- первый вице-премьер-министр Артем Новиков;
- вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;
- заведующий отделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев;
- новый посол республики в России Гульнара-Клара Самат;
- министр обороны Таалайбек Омуралиев;
- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;
- директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
- председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев;
- и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.
Первый визит Жапарова в Россию
По информации пресс-службы президента Казахстана, первый визит Жапаров обещал сделать в его страну. Когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой на досрочных президентских выборах 10 января, то пригласил его с визитом в качестве президента. Аппарат президента Кыргызстана и Галина Байтерек это заявление не опровергали.
Но уже в конце января стало известно, что свою первую рабочую поездку после инаугурации Садыр Жапаров совершит в Россию. Информация появилась в ряде СМИ об этом от лица вице-премьера Равшана Сабирова. Он заявил, что Жапаров не только совершит визит в Россию, но и обсудит там газовый вопрос. Позже информацию о визите подтвердила его пресс-секретарь Галина Байтерек, но не стала распространяться о темах переговоров.