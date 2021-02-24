Чтобы компенсировать Кыргызстану ущерб от многолетних коррупционных схем, влиятельный бывший чиновник накупил квартир по всему Бишкеку и передал их государству.
Казалось, для Райымбека Матраимова пробил час расплаты.
Бывший замглавы Таможенной службы Кыргызстана, знаменитый богач по прозвищу Райым Миллион, в октябре согласился выплатить правительству два миллиарда сомов (24 миллиона долларов) в качестве компенсации за коррупционные преступления.
Некоторые считают сам факт признания вины и выплаты компенсации серьезным шагом вперед для страны, в которой многие годы процветала коррупция.
Однако журналисты OCCRP и «Клоопа» выяснили, что структура этих компенсационных выплат, о которых так много пишут СМИ, крайне непрозрачна. Примерно треть суммы – это оценочная стоимость десяти объектов недвижимости, которые Матраимов передал государству. Причем купил он их буквально за несколько дней до этого. В чем смысл такой схемы, непонятно.
Республика Матрастан
Журналисты радио «Азаттык», OCCRP и «Клоопа» опубликовали серию расследований о том, как Матраимов и его семья разбогатели благодаря обширной сети коррупционного влияния и покровительства в правительстве и за его пределами.
Самый ценный актив – неиспользуемый торговый центр «Эльдорадо» в столице Кыргызстана – достался ему в подарок от брата.
Прочая недвижимость – это в основном старые квартиры, с которыми все очень странно: Матраимов купил их все разом за несколько дней до того, как передать правительству. Возникает вопрос: почему нельзя было просто перевести деньги в казну? Еще непонятнее то, как Матраимов вообще мог расплатиться за покупки, если его банковские счета были заморожены по решению суда.
При этом Матраимов и его родственники, по всей видимости, не расстались с элитной недвижимостью, которую приобрели за годы необъяснимого обогащения. Невозможно подсчитать точно, какое состояние нажил Матраимов за время работы на таможне, но оно считается огромным: предыдущие расследования выявили, что он помог организовать и обогащался от коррупционной схемы на таможне, с помощью которой из Кыргызстана вывели 700 миллионов долларов.
Непрозрачная сделка со следствием создает опасный прецедент, как считает Адылбек Шаршенбаев, представитель кыргызского отделения организации Transparency International.
«Если коррупционер будет предполагать, что он может избежать наказания путем уплаты штрафа или какого-то имущественного обязательства [например, передача недвижимости государству], то он может продолжать свою деятельность, – говорит он. – Поэтому, по моему мнению, категорически неправильно допускать такие вещи, чтобы можно было договариваться по случаям коррупции».
Что ждет Матраимова, непонятно. 18 февраля его неожиданно снова задержали по обвинению в отмывании денег и арестовали на два месяца. Похоже, мало кто верит в то, что его на самом деле привлекут к ответственности: один депутат даже пошутил, что «СИЗО ГКНБ превращается в крутой отель».
Адвокат и представители семьи Матраимова не ответил на запросы о комментарии для этой статьи.
Из политических соображений
Новые большие перемены начались в Кыргызстане в октябре 2020 года, когда на улицы вышли граждане, недовольные подкупом избирателей и множеством нарушений на парламентских выборах. Общественное недовольство обрушилось и на партию «Мекеним Кыргызстан», которая при поддержке семьи Матраимовых заняла на выборах второе место с небольшим отрывом от победителя.
Спустя несколько дней хаоса исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана стал политик с националистическими взглядами Садыр Жапаров, которого освободили из тюрьмы его сторонники. На фоне протестов он поклялся разъяренным гражданам разобраться с Матраимовым.
«Райым Миллион будет сидеть», – пообещал он ликующей толпе.
16 октября Садыр Жапаров стал исполняющим обязанности президента Кыргызстана и вновь пообещал, что займется Матраимовым, однако в этот раз о тюремном сроке не упоминал. «Матраимов и другие коррупционеры понесут наказание перед нашей страной по всей строгости закона», – сказал он.
Через четыре дня на Матраимова действительно надели наручники, однако в тот же вечер он вышел на свободу, заключив сделку со следствием.
Жапаров пояснил, что это сделали из «политических» соображений. В обмен на свободу Матраимов признал вину и согласился компенсировать ущерб. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) сообщил, что Матраимов выплатит два миллиарда сомов (24 миллиона долларов).
У политического обозревателя Азима Азимова эта сделка вызывает смешанные чувства.
«Я очень впечатлен тем, что Матраимов выплатил два миллиарда сомов, – поделился он. – Впервые он стал подотчетен».
С другой стороны, многое указывает на то, что все было спланировано и оговорено заранее. «Райымбек Матраимов и его организация проникли во все структуры власти. Вообще, любые карательные меры в отношении него проблематичны, и они болезненны, – говорит Азимов. – Они вместе, совещаясь, приняли какое-то максимально приближенное к общественным ожиданиям решение».
Злоключения Матраимова широко обсуждали по всей стране, но почти незамеченным остался тот факт, что Матраимов не просто перечислил полную сумму компенсации.
24 декабря на пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Матраимов перевел 1,4 миллиарда сомов (17 миллионов долларов) в бюджет в виде денежных средств, а оставшиеся 600 миллионов сомов (7 миллионов долларов) передал правительству в виде девяти квартир и торгового центра.
Вопросы после суда
ГКНБ больше никаких сведений не раскрывал, но кое-какие подробности матраимовской компенсации (например, адреса квартир) стали известны в ходе февральского судебного разбирательства.
Тут и обнаружилось несколько странностей.
Во-первых, непонятно, откуда взялась сумма в два миллиарда сомов, и почему именно она считается адекватной компенсацией за годы коррупционных злоупотреблений. По словам прокурора, Матраимов получал взятку в 860 долларов с каждого грузовика, въезжающего в страну через определенный контрольно-пропускной пункт. Всего за время его службы таких грузовиков было 16 761. При подсчете по нынешнему курсу выходит 1,2 миллиарда сомов (14 миллионов долларов). Непонятно, почему во внимание не берутся другие КПП, и на чем, кроме слов самого Матраимова, основывается сумма взяток в 860 долларов.
Во-вторых, неясно, почему стоимость переданной недвижимости оценили именно в 7 миллионов долларов. Власти никак это не объяснили. Представитель Фонда по управлению государственным имуществом в неофициальном разговоре с журналистом рассказал, что оценкой недвижимости, которую передал правительству Матраимов, занимались частные компании, а государство проверило результаты.
Журналисты провели собственную оценку активов и получили другие цифры. Если суммы предыдущих сделок купли-продажи были известны, мы брали в расчет их; если нет – опирались на оценки не связанных друг с другом риелторов и оценщиков и установили, что стоимость десяти объектов колеблется в диапазоне 5,6 – 6,7 миллиона долларов.
На суде прокурор также отметил, что Матраимов покупал недвижимость на незаконно полученные деньги, в том числе пентхаус в Бишкеке и коттедж у озера Иссык-Куль. Но их не оказалось среди объектов, переданных правительству.
Недвижимость Матраимовых
В одном из предыдущих расследований мы перечислили объекты недвижимости Матраимовых. Все они на этой интерактивной карте. Их невозможно было купить на зарплату Матраимова в Таможенной службе, и мы считаем их свидетельствами незаконного обогащения.
Правительству же Матраимов отдал девять квартир, часть которых находятся в старых советских домах, и бездействующий торговый центр. К тому же эти квартиры никогда не числились среди активов, принадлежащих Райымбеку и членам его семьи. И это неудивительно: Матраимов купил их лишь в конце января, за неделю до того, как передать государству.
То есть в декабре, когда в ГКНБ утверждали, что Матраимов уже выплатил компенсацию кыргызским налогоплательщикам и передал правительству недвижимость, она ему даже не принадлежала.
Журналисты передали ГКНБ список вопросов обо всех этих противоречиях, но в ответ получили только отсылку к решению суда по делу Матраимова. Больше в ведомстве на вопросы не отвечали.
Покупка квартир в Бишкеке
Что это за квартиры и кому они принадлежали раньше? Чтобы разобраться, журналистам пришлось объехать весь Бишкек.
Все квартиры выглядят нежилыми. Соседи, с которыми удалось поговорить, сказали, что там уже несколько месяцев никого нет. У дверей некоторых квартир журналисты находили неоплаченные счета за коммунальные услуги. Посетив дом на западе Бишкека, они застали крайне недовольную председательницу жилищного комитета – она барабанила в дверь той самой квартиры: «Мне тоже интересно [кто здесь живет], – сказала она. — Он не оплачивает счета».
Понять, в каком состоянии квартиры, оказалось невозможно. Непонятно также, сколько государству придется потратить, чтобы продать квартиры или использовать их как-то еще. В Фонде по управлению государственным имуществом не ответили на официальную просьбу рассказать о дальнейшей судьбе квартир.
Связаться удалось лишь с одним из предыдущих владельцев квартир – Баястаном Келишбековым. 25 января он продал Райымбеку две квартиры.
Келишбеков рассказал, что общался с посредником и только после вызова в ГКНБ узнал, что покупателем на самом деле был Матраимов. Он добавил, что его попросили не разглашать содержание беседы с сотрудниками спецслужбы.
По словам Келишбекова, сделка полностью законная. «Мы довольны, – сказал он. – Мы получили свою сумму, первоначальный взнос и остальную рассрочку по договору». Он не раскрыл, сколько заплатил Матраимов, сославшись на конфиденциальность.
Лишь в одном случае журналистам удалось выявить связь между бывшим владельцем квартиры и экс-замглавы таможни: в документах на одну квартиру значится имя его племянника Нурсеита Сыдыкова.
Список переданных квартир
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Как сообщалось ранее, торговый центр «Эльдорадо» (самый дорогой из переданных объектов) принадлежал родственникам Матраимова – очевидно, что он достался им благодаря той самой коррупционной схеме, в организации которой признался бывший замглавы таможни. Он получил заброшенный объект в подарок от брата и буквально через несколько дней передал его государству.
История «Эльдорадо»
Невестка Райымбека Минавар Жумаева выкупила половину компании, владеющей «Эльдорадо» у семьи Абдукадыр – партнеров Матраимова по подпольной империи грузоперевозок, которой он покровительствовал во время работы в таможне.
Неизвестно, сколько она заплатила за долю, хотя позже Жумаева оценила ее в 22 тысячи долларов. Этот объект, а также множество других свидетельств из предыдущих расследований OCCRP и партнеров доказывают, что сотрудничество с Абдукадырами приносило Матраимову большую прибыль.
Согласно данным из реестра собственности, Жумаева подарила торговый центр мужу, депутату парламента Искендеру Матраимову, а он затем переписал его на брата, Райымбека Матраимова, за несколько дней до того, как тот передал его правительству. Два независимых оценщика подсчитали, что нынешняя стоимость торгового центра составляет от пяти до шести миллионов долларов.
По словам Шаршенбаева, решение принять от Матраимова недвижимость вместо денег также вызывает вопросы из-за непрозрачности сделки. «Вообще, практика такая, что если есть денежные средства, то оплата этих судебных издержек – она идет в денежном виде. И только в том случае, если невозможно взыскать деньгами, то государство взыскивает в виде недвижимого и движимого имущества».
«Когда идет расчет имуществом, там может возникнуть недоверие граждан в том отношении, кто оценивает стоимость этого имущества, и как это имущество оценивается, – добавил он. – Это тоже ведет к уменьшению доверия к власти, если там появляются подозрения о том, что имущество переоценили».
Снова под арестом
Когда Матраимов согласился сотрудничать со следствием, признать вину и выплатить компенсацию в два миллиарда сомов, власти освободили его и разморозили счета и недвижимость, принадлежащие ему и жене. Его также оштрафовали на 260 тысяч сомов (3080 долларов).
Однако новости о сделке вызвали недовольство общественности – в Бишкеке небольшая группа людей даже вышла протестовать. Впоследствии в ГКНБ сообщили, что проводят расследование в отношении его зарубежной недвижимости. Через три дня, 18 февраля, Матраимова арестовали по подозрению в отмывании денег. Он проведет в заключении два месяца, пока идет расследование.
Сторонники Райымбека, которые недавно организовали марш за его свободу, называют его жертвой и считают, что он уже выплатил долг государству.
Эльнура Алканова, бывшая журналистка и сторонница Матраимова, утверждает, что он с трудом наскреб деньги, чтобы выплатить компенсацию. «Эти деньги он собрал со своих родственников. Часть, получается, деньги его семьи. Часть – деньги его родственников, часть – его сторонников, знакомых. Люди, с которыми он непосредственно имеет хорошие отношения, – сказала она. «Он продал все свое имущество, которое было. Он продал весь скот. Это все отдал».
Однако, согласно попавшим в распоряжение журналистов записям из земельного кадастра, ни у одного из множества кыргызских объектов недвижимости Матраимова, его родственников или соратников за последние месяцы не поменялись владельцы. Неизвестно, принадлежит ли по-прежнему его жене элитный пентхаус в Дубае.
По словам активистов, именно поэтому столь важна прозрачность.
«Все это должно происходить открыто, – считает представитель кыргызского отделения TI Адылбек Шаршенбаев. – Общественность должна знать, какие шаги делаются. Все это должно освещаться в СМИ».
«[В противном случае] это сигнал коррупционерам: “Воруйте, поделитесь чуть-чуть – и можете потом гулять’’».
В администрации президента Кыргызстана Садыра Жапарова не ответили на просьбы о комментарии.
Авторы: журналисты «Клоопа» и OCCRP
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