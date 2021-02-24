Самый ценный актив – неиспользуемый торговый центр «Эльдорадо» в столице Кыргызстана – достался ему в подарок от брата.

Прочая недвижимость – это в основном старые квартиры, с которыми все очень странно: Матраимов купил их все разом за несколько дней до того, как передать правительству. Возникает вопрос: почему нельзя было просто перевести деньги в казну? Еще непонятнее то, как Матраимов вообще мог расплатиться за покупки, если его банковские счета были заморожены по решению суда.

При этом Матраимов и его родственники, по всей видимости, не расстались с элитной недвижимостью, которую приобрели за годы необъяснимого обогащения. Невозможно подсчитать точно, какое состояние нажил Матраимов за время работы на таможне, но оно считается огромным: предыдущие расследования выявили, что он помог организовать и обогащался от коррупционной схемы на таможне, с помощью которой из Кыргызстана вывели 700 миллионов долларов.

Непрозрачная сделка со следствием создает опасный прецедент, как считает Адылбек Шаршенбаев, представитель кыргызского отделения организации Transparency International.

«Если коррупционер будет предполагать, что он может избежать наказания путем уплаты штрафа или какого-то имущественного обязательства [например, передача недвижимости государству], то он может продолжать свою деятельность, – говорит он. – Поэтому, по моему мнению, категорически неправильно допускать такие вещи, чтобы можно было договариваться по случаям коррупции».

Что ждет Матраимова, непонятно. 18 февраля его неожиданно снова задержали по обвинению в отмывании денег и арестовали на два месяца. Похоже, мало кто верит в то, что его на самом деле привлекут к ответственности: один депутат даже пошутил, что «СИЗО ГКНБ превращается в крутой отель».

Адвокат и представители семьи Матраимова не ответил на запросы о комментарии для этой статьи.

Из политических соображений

Новые большие перемены начались в Кыргызстане в октябре 2020 года, когда на улицы вышли граждане, недовольные подкупом избирателей и множеством нарушений на парламентских выборах. Общественное недовольство обрушилось и на партию «Мекеним Кыргызстан», которая при поддержке семьи Матраимовых заняла на выборах второе место с небольшим отрывом от победителя.

Спустя несколько дней хаоса исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана стал политик с националистическими взглядами Садыр Жапаров, которого освободили из тюрьмы его сторонники. На фоне протестов он поклялся разъяренным гражданам разобраться с Матраимовым.