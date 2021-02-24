Телеканал «7 канал» на своей странице в соцсетях в прямом эфире показал программу под названием: «Нужно ли задерживать Райыма Матраимова?» На передачу позвали Эльнуру Алканову — бывшую журналистку, кандидатку на парламентских выборах 2020 года от связанной с экс-таможенником партии «Мекеним Кыргызстан».

Этот канал, по данным минюста, учрежден братом главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — Казыбеком Ташиевым. После октябрьских событий пришедший к власти Садыр Жапаров часто делал свои обращения именно в эфире «7 канала». Стоит отметить, что именно после возвращения Ташиева в Кыргызстан после операции на сердце, Матраимова повторно задержали сотрудники ГКНБ по делу о легализации преступных доходов.

Рассказываем, как в эфире «7 канала» говорили о Матраимове — спойлер, ни одного противника коррупционного чиновника для полярности мнений не пригласили.

Сторонница — не сразу, но до конца

В эфире «7 канала» показали снятые пару лет назад видео, где Эльнура Алканова задает вопросы об имуществе Райымбека Матраимова на пресс-конференции тогда еще президента Сооронбая Жээнбекова. А после — видео с митинга в защиту признавшего вину в коррупции на таможне Райымбека Матраимова, где бывшая журналистка говорит, что у нее есть причины защищать экс-зампреда таможни и она будет делать это до конца.

Раньше Алканова работала на «Азаттык» и даже участвовала в создании материала об имуществе Матраимова, которое не совпадало с его официальными доходами. По ее словам, она начала поддерживать коррупционера не сразу.

В эфире Алканова заявила, что не отказывается от своих слов на пресс-конференции Жээнбекова. Ссылаясь на адвоката семьи, она сообщила, что имущество экс-чиновника не было задекларировано, за что Матраимовы выплатили штраф.

Посмотрите интерактивную карту имущества Райымбека Матраимова.

Далее в эфире кандидатка от «Мекеним Кыргызстан» пыталась оспорить факты расследования «Азаттык» о возможной причастности семьи Матраимовых к выводу $700 млн из Кыргызстана — называлось оно «Из Кыргызстана вывели сотни миллионов долларов. При чем тут Матраимовы?» Это расследование вышло в мае 2019 года и его автором был журналист Али Токтакунов.

По ее словам, Токтакунов говорил, что именно Матраимов вывел 700 миллионов долларов из Кыргызстана, а теперь журналист не рассказывает, как это произошло. Однако в майском расследовании 2019 года нет таких выводов.

Клан Матраимовых упоминается в расследовании, потому что члены семьи связаны с кланом контрабандиста Хабибуллой Абдукадыром, на которого работал Айэркен Саймаити. Также журналисты нашли связь Саймаити с Матраимовыми.

*Саймаити — бизнесмен и информатор журналистов-расследователей, его убили в ноябре 2019 года выстрелом в голову в кафе в Стамбуле. Позже его супруга связала смерть Саймаити с влиятельными кланами, упомянутыми в расследовании.

Кроме того, все факты дальнейших этапов расследования есть в открытом доступе и были переданы в ГКНБ. Например, весь архив данных убитого в 2019 году информатора расследователей Айэркена Саймаити есть на сайтах «Азаттык», «Клооп» и OCCRP.

Признание вины — это только слова

Еще одним гостем эфира был адвокат Токторбек Ашыркул уулу. Он заявил, что раньше общественное мнение о Матраимове было другим, а после суда изменилось из-за показательных задержания, суда, выплаты компенсации государству.

Он не объяснил точно, каким было общественное мнение о Матраимове до суда, но после выхода журналистских расследований в 2019 и 2020 годах люди выходили на митинги, требуя борьбы с коррупцией и реакции на незаконное обогащение бывшего госчиновника.

Обсуждая с ведущей факт признания вины в коррупции Райымбеком Матраимовым, а также выплату 2 млрд сомов государству в качестве компенсации, он заявил, что признание в этом случае — «только слова». Тем не менее, адвокат считает, что если человек совершил преступление — он должен сидеть.

По мнению Ашыркул уулу, люди вышли на митинг за Матраимова, так как до них дошла информация, что он занимался благотворительностью во время пандемии.

«Они не понимают, почему его задержали, учитывая, что он помогал людям», — утверждает адвокат.

Однако 14 февраля более 500 человек вышли на воскресный марш, требуя задержания экс-таможенника. Они были недовольны решением суда, который признал Матраимова виновным в коррупции, но из-за сделки со следствием оштрафовал его только на 260 000 сомов.

Адвокат также заявил, что нет документальных фактов того, что у Матраимова есть имущество за границей. При этом в журналистских расследованиях приведено достаточно доказательств, в том числе документов, доказывающих, что у бывшего госчиновника много дорогостоящей недвижимости, явно не соответствующей официальным доходам.

«Отдых суперский!» Красивая жизнь семьи Райымбека Матраимова

Перевод внимания

Еще одним гостем программы стал журналист Семетей Талас уулу. Он заявил, что если Райым Матраимов нанес урон государству, то почему тогда не проверят Кубанычбека Кулматова, который был председателем таможни?

*Райымбек Матраимов работал в таможне с 1997 года, а в 2015 году стал зампредом — был им до 2017 года. Кулматов с 2013 по 2017 год занимал различные должности вне таможни и вернулся в ведомство в год ухода Матраимова, став до 2018 года снова председателем.

Кулматов не фигурировал в расследовании журналистов о коррупции в таможне и контрабанде, но его фамилия упоминалась на плакатах сторонников Матраимова на последнем митинге у здания Первомайского райсуда.

Сторонники Матраимова требовали привлечь к ответственности бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который уже в колонии, и бывшего премьера Сапара Исакова, который вышел из колонии и не вернулся, его местонахождение неизвестно.

В ходе программы журналист Семетей Талас уулу поднял тему о коррупции на таможенных постах и заявил, что пока никто точно не раскрыл ее масштабы. Его поддержала и Эльнура Алканова.

Гости сошлись во мнении, что Матраимов — «не единственный коррупционер».

«Матраимов что, единственный коррупционер? Он что, один работал в таможне? Он один работал в госсистеме?» — сказала Эльнура Алканова. Она заявила, что таможня была «кормушкой президентов», имея в виду Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

«Он не хочет выходить»

По мнению сторонницы Матраимова, его преследование стало «политическим делом», а члены его семьи боятся выйти на улицу. Она говорит, что у них «нет денег» — бывшая журналистка уже озвучивала подобную версию, утверждая, что для выплаты ущерба государству его родня продала скот и взяла кредиты.

Алканова настаивает, что Матраимов «не хочет выходить на свободу», пока не докажет свою правоту — тем не менее сама сторонница вместе с несколькими десятками людей уже не раз выходила на митинги в защиту экс-чиновника, требуя его освобождения.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской Таможенной службы. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».